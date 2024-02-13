«Завдяки мені заробила багато грошей»: Трамп звинувачує співачку Тейлор Свіфт у зраді

Колишній президент США Дональд Трамп, на якого Байден покладає відповідальність за блокування підтримки України, звинуватив поп-зірку Тейлор Свіфт у нелояльності, якщо вона підтримає Джо Байдена на посаду президента. Про це повідомляє The Guardian.

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Він сказав, що Свіфт та інші артисти отримали вигоду від Закону про модернізацію музики, який допоміг виконавцям легше заробляти роялті та ліцензійні відрахування через музичні стрімінгові сервіси, і який був прийнятий під час його президентства.

Тейлор Свіфт підтримала Байдена на виборах 2020 року, хоча зараз вона ще нікого не підтримала публічно. Нещодавній пост в Instagram, в якому вона закликала своїх прихильників голосувати, як повідомляється, призвів до реєстрації понад 35 000 виборців. Трамп сказав, що Байден «нічого не зробив для Тейлор і ніколи не зробить».

Тим часом деякі республіканці попередили про небезпеку переслідування шалено популярної та впливової співачки.

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Закон про модернізацію музики, який, за словами Дональда Трампа, був його ідеєю, оновив закон про авторське право, щоб краще адаптувати роялті та ліцензійні платежі до епохи стрімінгової музики.

Один з юристів, Діна ЛаПольт, розповіла Variety, що Трамп «нічого не зробив з нашим законодавством, окрім того, що підписав його». Це були потужні двопартійні зусилля, одноголосно підтримані як Палатою представників, так і Сенатом.

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Раніше повідомлялося, що віцепрезидент Європейської комісії Маргарітіс Схінас звернувся до американської співачки Тейлор Свіфт з проханням допомогти мобілізувати молодь Євросоюзу перед майбутніми виборами до Європарламенту. Схінас аргументував своє прохання тим, що ніхто не може надихнути молодь краще, ніж самі молоді люди.

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