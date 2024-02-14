«Цьогоріч подарував дружині дві сумочки»: українські селебріті про те, чи святкують День Валентина і які подарунки готували

14 лютого відзначають День святого Валентина. В соцмережах цього дня можна побачити багато квітів та подарунків у вигляді сердечок. «ФАКТИ» розпитали українських знаменитостей, як вони проводять цей день.

ВІДЕО ДНЯ

Julik, співак

- Для мене 14 лютого особливий день. Не тільки свято закоханих, а й день річниці нашого знайомства з моєю дружиною. Ми вже понад 16 років пліч-о-пліч. Різне в житті бувало, проте коли є взаємопідтримка, то набагато легше жити у щасті. Я завжди буду вдячний за сина, за всі пережиті роки разом. Дякую, що є цей день, аби нагадати кожному з нас, що треба цінувати тих, хто поруч завжди. І в радості, і в біді, тим, кому ти хочеш сказати: «Дякую — що поруч завжди».

Candy Superstar, блогерка

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- Ми вирішили подарувати один одному спільний подарунок — романтичний вікенд в Карпатах. Любимо активні і часом екстремальні види відпочинки тому лижі, сноуборд, гірські краєвиди і найсмачніша в світі українська кухня стане для нас найкращим спільним проведенням часу в цей день!

У нас дуже незвична історія знайомства, мій наречений був моїм першим прихильником, ще до того, як я стала блогеркою (рожеве волосся у мене було ще задовго до ведення блогу, цей момент варто уточнити на початку, адже саме через нього ми і познайомились). Єгор довгий час писав мені в соцмережах з бажанням познайомитись, але я його ігнорила.

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Він написав мені щось типу:"А якщо я теж в рожевий колір пофарбуюсь, хоч тоді ти зі мною зустрінешся?" На цьому моменті мені стало цікаво, та я йому відписала просто по приколу. На наступний день він це зробив! Мені нічого не залишалось, як піти з ним на побачення, хоч на початку я нічого серйозного в цьому не бачила. Далі пройшла ніби якась іскра, можливо це було кохання з першого погляду, і пішло-поїхало.

Блогерка Candy Superstar

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Цей день для нас, звісно, є особливим. Це перший день, коли ми будем святкувати вже в статусі наречених. Кожен рік ми влаштовували домашню романтичну вечерю, готували разом смачні страви, робили шоколадне фондю з фруктами, свічки, вінілові платівки. Свято Валентина — це взагалі кайф, і не обов’язково бути закоханим, щоб його святкувати, можна навіть влаштувати дівочу вечірку з подружками зі смаколиками і фільмами про кохання.

Олексій та Наталія Мухіни, підприємці, блогери

- Для нашої родини це свято особливе. Дружині Наталочці збираюсь подарувати прикрасу. А мені подаруємо новий зуб (символічно). В мене якраз тріснув тимчасовий. Ми намагаємось з дружиною раз в якийсь час робити романтичні вікенди вдвох, і цей день не вийняток. День Валентина — це ще один додатковий привід, який нагадує нам про почуття до наших коханих. Навіть якщо в цей день ми на один раз більше обіймемо кохану людину, це вже дуже цінно. Обіймайтесь частіше, особливо в цей день!

Підприємці та блогери Олексій і Наталія Мухіни

Панас Буйний, співак

- Цьогоріч подарував дружині дві сумочки. Чому дві? Бо довго вирішувала з кольором: червону чи коричневу. Тому взяв одразу дві. З дружиною ми познайомились в університеті. Я був старший на курс від неї. Почали спілкуватися, вже коли я закінчував навчальний заклад.

Співак Панас Буйний

Ключовим моментом у відносинах був день, коли ми на День студента разом проводили час в нічному клубі та від великої кількості уваги інших дівчат й алкоголю я взяв на плечі свою майбутню дружину і провів її додому. Так все і зародилось.

Для мене це звичайний день з пустішим гаманцем (жартую). Ми з дружиною стараємось гарно проводити час в затишному закладі зі смачною вечерею. Таких вечорів хотілось би побільше, але завдяки Дню Святого Валентина можу хоч раз вирватись від рутини і гарно провести час разом.

Співачка ANGELA

ANGELA, співачка

- Для мене це день, коли ми можемо згадати про тих людей, яких ми любимо. Сказати приємні слова, обійняти та підтримати. Всі свої емоції про пережите кохання у житті я виливаю у свої пісні. Тому, хто хоче поринути у цю атмосферу разом зі мною та відчути, слухайте мою творчість. Бажаю усім багато любові, не тільки в цей день. Не бійтесь відпускати та йти вперед, попри минулий біль, на зустріч своєму щастю.

Раніше тренд-редакторка «ФАКТІВ» Ольга Сметанська розповідала про нові тренди у подарунках до Дня закоханих.

На фото у заголовку співак Julik з родиною

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