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Суспільство та люди

Штрафи за ухилення від виховання дітей: адвокат пояснив, кому це загрожує

21:01 18 лютого 2024
На батьків чекають штрафи за ухилення від виховання дітей до 14 років

Верховна Рада проголосувала за основу законопроєкт про притягнення батьків до відповідальності за ухилення від навчання і виховання дітей. 6 лютого 2024 року народні депутати проголосували в першому читанні за законопроєкт № 9390, яким вводиться адміністративна відповідальність для батьків або осіб, які їх замінюють, за ухилення від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх та/або неповнолітніх дітей. Що саме зміниться, розповів адвокат Олександр Головченко, який раніше радив, що робити, коли завітала перевірка щодо сплати платежу з «комуналки».

«Батьків чекає попередження або накладення штрафу у розмірі від 850 до 1700 грн. Мова йде про внесення змін до статті 184 КУпАП щодо усунення законодавчого недоліку (прогалини) відносно адміністративної відповідальності батьків. «…на сьогоднішній день, слід констатувати наявність законодавчого недоліку (прогалини), що перешкоджає притягненню винних осіб — батьків або осіб, які їх замінюють, до адміністративної відповідальності за ухилення ними від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх дітей».

Більшість така новина може поставити у глухий кут, бо наче ж батьків якось «карають»… Але є одне «але».

Частина 1 статті 184 КУпАП передбачає адміністративну відповідальність за ухилення від виконання зазначеного обов’язку лише щодо неповнолітніх дітей, відповідне положення щодо малолітніх осіб відсутнє".

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Малолітня особа, нагадує Головченко — це фізична особа, яка не досягла 14 років.

Неповнолітня особа — це фізична особа у віці від 14 до 18 років.

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«Тобто під дію чинної норми не підпадають випадки незабезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання щодо дітей від 0 до 14 років. Судові органи констатують відсутність складу адміністративного правопорушення та закривають провадження у справах».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що потрібно знати про отримання аліментів та як їх виплачують безробітні.

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