Стимулювань є кілька видів: що потрібно знати про отримання аліментів та як їх виплачують безробітні

Аліменти на дитину є досить важливою темою, яка хвилює сім’ї багатьох українців.

Адвокатка Аліна Вдовцова дала відповіді на найбільш розповсюджені запитання від клієнтів.

— Зазначу, що обов’язково треба ставити питання про стягнення аліментів при розлученні, — вважає Аліна Вдовцова. — Щобільше, я раджу всім своїм клієнтам звертатися до суду з вказаними питаннями окремо, оскільки спори про стягнення аліментів, як правило, розглядаються у спрощеній процедурі, шляхом винесення судового наказу протягом 10−20 днів з дня звернення до суду, тоді як питання про розірвання шлюбу може затягнутися на місяці. А відтак об’єднання вказаних вимог не буде відповідати найкращим інтересам дитини.

— Чи можна стягнути аліменти з чоловіка/батька дитини, якщо батьки перебувають у шлюбі?

— Так. Аліменти на дитину не завжди пов’язані із розірванням шлюбу. Досить часто на практиці зустрічаються випадки, коли чоловік та дружина не бажають розривати шлюб з тих чи інших підстав, при цьому один із них не надає матеріального утримання дитині або батьки між собою не можуть дійти згоди з вказаного питання. В таких випадках один із батьків, з ким проживає дитина та знаходиться на його утриманні, має право на звернення до суду із вимогою про стягнення аліментів з другого із подружжя.

— Якщо аліменти присудженні за рішенням суду у певній грошовій сумі, чи має право особа на зміну розміру аліментів, шляхом стягнення частки від заробітку (доходу) колишнього чоловіка?

— Так. Чинним законодавством передбачено можливість зміни розміру або способу стягнення аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров`я платника або одержувача аліментів. Зміна розміру аліментів може мати під собою й зміну способу їх присудження, тобто зміна розміру аліментів, стягнутих за рішенням суду у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини на розмір аліментів у певній твердій грошовій сумі та навпаки. І таке право надано виключно стягувачу, тоді як платник аліментів позбавлений можливості впливати на обрання способу стягнення аліментів.

— Якщо батько дитини офіційно не працює, яким чином буде визначатися розмір аліментів на дитину?

— Якщо з боржника стягуються аліменти у частці від його заробітку (доходу) і боржник офіційно не працює, в такому випадку аліменти нараховуються, виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості, яка визначається Державною службою статистики України.

— Яким чином можна стимулювати колишнього чоловіка сплачувати аліменти на дитину?

— Стимулювань є декілька видів, це і стягнення штрафу за несплату аліментів, і можливість притягнути боржника як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності.

Якщо заборгованість зі сплати аліментів перевищує 4 місяці, державний виконавець виносить постанови про обмеження боржника у праві виїзду за межі України, у праві в управлінні транспортними засобами, у праві полювання, користуванні зброєю тощо. За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів, вводиться нарахування штрафів: за рік — 20% від суми несплачених аліментів, за два роки — 30% від суми несплачених аліментів, за три роки — 50% від суми несплачених аліментів. Суми вказаних штрафів стягуються з боржника і перераховуються стягувачу, тобто одержувачу аліментів.

Нагадаємо, премії військовим також враховуватимуть під час стягнення аліментів.

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