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Події

Російський ворог вдарив ракетою по Харківщині: постраждали семеро людей

18:50 14 лютого 2024
На в'їзді у селище

В середу, 14 лютого, російські військові вдарили ракетами по Великому Бурлуку в Харківській області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні, о 16:16, ворог здійснив ракетний обстріл селища Великий Бурлук. Попередньо С-300. Поціпив у 2-поверховий житловий будинок і ще один поруч із ним», — йдеться в заяві.

Зазначається, що постраждали 7 місцевих цивільних. Одній людині надали меддопомогу і направили в лікарню, двох людей рятувальники витягли з-під завалів, надали першу допомогу і госпіталізували.

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«Під завалами перебувають люди. Підрозділи ДСНС надають усю необхідну допомогу. Усі профільні служби на місці. Інформація оновлюється», — додав очільник області.

Селище на карті

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Нагадаємо, що сьогодні російські військові також вдарили по Миколаївці в Донецькій області. Унаслідок обстрілу загинули щонайменше дві жінки. А вранці російська армія вкотре обстріляла з артилерії Нікополь в Дніпропетровській області, поранивши чоловіка.

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