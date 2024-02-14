Окупанти вдарили балістикою по Донеччині: загинули дві жінки

Російський ворог досі прагне повністю захопити територію Донецької області, і в середу, 14 лютого, загарбники вдарили по Миколаївці в Донецькій області.

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Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Місто потрапило під обстріл близько 14-ї години — у зоні ураження опинилася житлова забудова», — йдеться в заяві.

Слід від прильоту

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Зазначається, що наразі відомо про двох загиблих жінок — 62 і 74 років. Крім того, одна людина дістала поранення.

«Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо», — написав Філашкін.

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Також в ефірі національного телемарафону очільник області повідомив, що ворог бив балістикою.

Нагадаємо, що вночі 14 лютого Донецька ОВА повідомила, що російські окупанти обстріляли місто Селидове. Внаслідок удару декількома ракетами постраждала п'ятиповерхівка, було зруйновано 12 квартир в одному під'їзді. Пізніше стало відомо, що росіяни вдруге за ніч вдарили по місту. Внаслідок атаки було пошкоджено корпус лікарні, спалахнула пожежа. Станом на ранок кількість жертв та постраждалих зросла. Відомо, що загинули троє осіб, 12 — отримали поранення.



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