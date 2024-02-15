«Не пускайте на самоплив»: три сценарії для боржників за комуналку

Адвокат Роман Сімутін, який нагадав, що нещодавно було скасовано заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг і що для споживачів відновлено нарахування пені за несплату ЖКП та стягнення заборгованості за комуналку в судовому порядку, розповів про те, що може відбуватися, якщо людина не сплачує заборгованість. Виключення — для людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях або в районах, де тривають бойові дії.

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За словами адвоката, є три сценарія розвитку подій.

По-перше, споживачу можуть просто «обрізати» постачання газу, води чи електрики — «метод батога».

«Часом вас, як то і годиться за законом, навіть попереджають про це. Але не всі компанії сумлінно розсилають такі сповіщення. А коли вам і встромили якийсь папірець у двері чи калитку, то він міг і загубитися, доки ви помітили чи приїхали, наприклад, на свою дачу. А що ж робитиме людина, якій відрізали, наприклад, електрику? Правильно, вона метушитиметься, дзвонитиме до постачальника послуги, благатиме й запевнятиме, що все негайно ж оплатить.

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Психологічний трюк полягає в тому, що йдеться про відновлення послуги, а тому абоненту геть не до того, чи законно його відключили, чи ні. Та й у цьому випадку окрім 100% сплати всієї заборгованості, ще й доведеться окремо заплатити за послугу перепідключення. Тож не пускайте борги на самоплин — дорожче вийде", — радить Роман Сімутін.

По-друге, споживачу пропонують укласти договір реструктуризації заборгованості — «метод пряника».

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«Йдеться про домовленість щодо відстрочення боргових виплат і про їхній графік. Ви пишете заяву, де вказуєте терміни погашення й той факт, що ви згодні одразу заплатити 30% боргу. До заяви додається довідка про доходи. Зазвичай, компанії ставлять адекватні терміни та суми щомісячних виплат. В ідеалі сума ваших платежів має братися не зі стелі, а на основі довідки про доходи. Але деякі можуть і скористатися вашим вразливим становищем і почнуть маніпулювати, так що ваш пряник може швидко обернутися на батіг, тому або погоджуєтеся на їхні вимоги, або вас відключать», — наголошує адвокат.

По-третє, компанія-постачальник звертається до суду — «метод тихої сапи».

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«Деякі компанії полюбляють все й одразу, а саме: звертаються до суду, де справи про комунальні борги розглядаються спрощено, в окремому провадженні, й отримують судовий наказ. Той передається до державного виконавця і він блокує кошти на вашому рахунку або накладає арешт на житло. Родзинка цього підходу ще й в тому, що про виданий щодо вас судовий наказ ви найчастіше дізнаєтеся вже після, оскільки обійшлося без повідомлення сторін. Тоді вже боржники звертаються до юриста, щоб він скасував виданий судовий наказ і оскаржив борг, якщо той безпідставний чи роздутий», — зазначає Сімутін.

Він радить споживачам в жодному разі не пускати справи на самоплин — чим швидше людина відреагує, тим дешевше їй обійдеться владнання справ. І, звичайно, не накопичувати заборгованість.

Нагадаємо, що наразі обговорюється питання щодо збільшення тарифів на водопостачання — це може відбутися вже навесні.

Фото Pixabay

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