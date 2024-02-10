Подорожчання неминуче: скільки може коштувати кубометр води після подорожчання у квітні
Схоже, скасування мораторію на відключення житлово-комунальних послуг через заборгованість абонентів, спонукає постачальників цих послуг «компенсувати» кошти, які не були отримані ними раніше.
Так, вже з квітня в Україні планують перерахувати тариф на воду у великих містах. Проект перегляду цін розробила Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг. Остаточне рішення ще не ухвалили, проте його мають розглянути найближчим часом, пише OBOZ.UA.
Виходячи з існуючих та анонсованих тарифів на воду, в редакції розрахували можливе підвищення цін.
«Дніпроводоканал»
- чинний тариф — 31,36 грн за кубометр
- із квітня — 37,6 грн за кубометр
- із червня — 46,2 грн за кубометр
«Хмельницькводоканал»
- чинний тариф — 27,39 грн за кубометр
- тариф із квітня — 31,15 грн за кубометр
- тариф із червня — 40,5 грн за кубометр
«Київводоканал»
- чинний тариф — 30,38 грн за кубометр
- із квітня — 40,7 грн за кубометр
- із червня — 46,8 грн за кубометр
«Вінницяоблводоканал»
- чинний тариф — 25,62 грн за кубометр
- із квітня — 35 грн за кубометр
- із червня — грн 52 за кубометр
«Рівнеоблводоканал»
- чинний тариф — 32,59 грн за кубометр
- тариф із квітня — 40,69 грн за кубометр
- із червня — 47,96 грн за кубометр
Водоканали працювати за старими тарифами більше не можуть. І хоча в Україні питання тарифів на комунальні послуги часто політизують, вони не можуть не зростати, разом із подорожчанням ремонтів, обладнання, палива, перерахунком зарплат.
Як ідеться у документах НКРЕКП, наприклад, у «Київводоканалі» в чинному тарифі закладено показники, які вже давно неактуальні: майже на 18,5% знизились обсяги споживання води у столиці.
А що менше води продають, то вищим має бути тариф. На електроенергію витрати збільшились на 30,29%, а без струму не будуть працювати насоси, фільтри тощо. Витрати на оплату праці зросли на 23,6%, а реагенти здорожчали на 99,85%.
На тариф також впливає і курс долара. Багато водоканалів мають валютні пільгові кредити. Наприклад, «Водоканал» має заплатити Міжнародному банку реконструкції та розвитку 37,7 млн грн в еквіваленті. У новому тарифі заклали курс долара у 40,7 гривень за долар.
Також нагадаємо про розрахунки нового тарифу на електроенергію, який може бути запроваджено в поточному році.43
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