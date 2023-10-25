Дуже багато зірок захоплюються пластичною хірургією. Дехто говорить про це відкрито, хтось приховує. Але співачка Таїсія Повалій, яка нещодавно з путінськими блазнями пропагували «руський мір» в Луганську, нині в становищі, коли мовчати нема сенсу. Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, артистка, яка проміняла рідну Україну на криваві рублі, зробила неякісну процедуру у косметолога. Й в результаті назавжди зіпсувала обличчя. За її словами, вона вже довгий час намагається виправити введення біополімерного гелю.

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Відомо, що до таких процедур виконавиця вдалася, коли ін'єкції гіалуронової кислоти ще ніхто не робив. Тому Повалій зважилася введення іншої речовини, не знаючи, що її неможливо вивести. Тепер одна щока здається більшою за іншу, з'явилася асиметрія.

«Він у мене з часом зрісся з м'язами. Прибрати його тепер неможливо. Ось так і живу. Це все видно: ліва щока в мене більша за праву. Я вже пристосувалася і вирівнюю цю ваду за допомогою гриму. Доводиться трохи довше робити макіяж», — розповіла зрадниця російським журналістам.

Раніше повідомлялося, що запроданка Повалій виступила на Z-концертах на болотах та заговорила про патріотизм.

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