«Скільки ми з цією дівчинкою пережили»: Маша Єфросиніна чуттєво звернулася до доньки в день її народження

Телеведуча та блогерка Маша Єфросиніна чуттєво звернулася до своєї доньки Нани, якій 16 лютого виповнилося 20 років. Зіркова мама опублікувала в інстаграмі архівне фото, на якому дівчинці 3 роки. Вона сидить на столі на кухні, а Маша ніжно дивиться на неї.

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«Сьогодні тобі виповнилось 20 років, моя єдина й неповторна Нана. Я люблю тебе! Люблю сильно й безмежно», — коротко підписала світлину Єфросиніна.

У сторіс вона зізналася, що в цей день «відправилася у подорож по спогадах», від народження доньки до сьогодення.

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«Скільки ж всього було. Скільки ми з цією дівчинкою пережили. Як я затамовую подих, роздивляючись її зараз, такою, якою вона стала. І мене зараз просто криє. Чи то вік, чи то нерви вже в біса поплавило. Чи ще щось. Але досить нове для мене. Сльози течуть і течуть», — пише Маша.

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Вона каже, що причиною такиї емоцій є усвідомлення того, що закінчився етап, в якому життя доньки залежало від неї. Тепер Нана — доросла, самостійна дівчина.

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«Зараз моя донька входить в етап, де будуватиме своє життя самостійно, спираючись на те, що я змогла або не змогла вкласти в неї. Тепер я стаю просто мамою, яка буде спостерігати за її шляхом, і намагатися бути поруч, коли вона мене потребуватиме», — написала Єфросиніна.

Нагадаємо, Нана поступила до коледжу в Канаді. Але через пандемію закінчила навчання екстерном і вступила до нідерландського університету. За словами Маші, її донька не хоче публічності, тому не дозволяє розповідати про неї та публікувати її фото, за рідкісними винятками.

З чоловіком Тимуром Хромаєвим, який зараз захищає країну, Марія також виховує сина Олександра. Від початку війни хлопчик перебував за кордоном, проте Марія прийняла рішення повернути дитину в Україну.

В росії Єфросиніну засудили заочно до семи років ув’язнення за її патріотичну українську позицію.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

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