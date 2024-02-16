37.78 / 38.31 40.75 / 41.46
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

По 60 авіабомб за добу: захисник Адіївки розповів про реальну ситуацію в «гарячій» точці

13:08 16 лютого 2024
Авдіївка

Російський ворог скидає на Авдіївку по 60 авіаційних бомб — удень і вночі, не припиняючи й обстрілів міста з артилерії та РСЗВ. Також там відбуваються майже безперервні штурми на броньованій техніці та навали піхоти противника.

Атакуючи позиції Сил оборони на Авдіївському коксохімічному заводі, окупанти застосовують фосфорні снаряди, від яких там відбувається загоряння цистерн з мазутом, і цей отруйний смог розповсюджується всією територією заводу.

«Станом на зараз це — новий „дім“ Третьої штурмової бригади», — пишуть у мережі військові, демонструючи відео з найгарячіших локацій.

При цьому вони зазначають про продовження протистояння з ворогом та завдання ворогу рекордних втрат.

РЕКЛАМА

Імовірно, саме запеклі бої під Авдіївкою призвели до оновлення рекорду «утилізації» російських окупантів на українській землі — станом на ранок 16 лютого добові втрати ворога перевищили 1200 осіб, а загалом з моменту повномасштабного вторгнення в Україну путін поклав тут вже понад 400 тисяч своїх військових.

Нагадаємо, що безперервні штурми Авдіївки армія рф веде з 10 жовтня 2023 року, станом на кінець грудня 2023 року російські війська дійшли впритул до міста, почавши обстрілювати його зі всіх наявних видів озброєння. В лютому військове командування Сил оборони прийняло рішення перекинути на Авдіївський напрямок Третю окрему штурмову бригаду.

РЕКЛАМА

148

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Симпатична собачка

Близнюкам — нові стосунки, Дівам — успіхи в роботі, Стрільцям — пригоди та відкриття: що обіцяють погода, зорі та Анжела Перл на день Собацюльки-Симпатюльки

Гороскоп

Овнам — несподівані повороти долі, а Скорпіонам — успішна кар’єра: що обіцяють зорі на тижні з 19 по 25 лютого

Гороскоп

Нестерпні: п'ять знаків зодіаку з найбільш «важким» характером

Гаррі та Меган з дітьми

Принц Гаррі та герцогиня Меган змінили імена своїх дітей

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту