По 60 авіабомб за добу: захисник Адіївки розповів про реальну ситуацію в «гарячій» точці

Російський ворог скидає на Авдіївку по 60 авіаційних бомб — удень і вночі, не припиняючи й обстрілів міста з артилерії та РСЗВ. Також там відбуваються майже безперервні штурми на броньованій техніці та навали піхоти противника.

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Атакуючи позиції Сил оборони на Авдіївському коксохімічному заводі, окупанти застосовують фосфорні снаряди, від яких там відбувається загоряння цистерн з мазутом, і цей отруйний смог розповсюджується всією територією заводу.

«Станом на зараз це — новий „дім“ Третьої штурмової бригади», — пишуть у мережі військові, демонструючи відео з найгарячіших локацій.

При цьому вони зазначають про продовження протистояння з ворогом та завдання ворогу рекордних втрат.

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Імовірно, саме запеклі бої під Авдіївкою призвели до оновлення рекорду «утилізації» російських окупантів на українській землі — станом на ранок 16 лютого добові втрати ворога перевищили 1200 осіб, а загалом з моменту повномасштабного вторгнення в Україну путін поклав тут вже понад 400 тисяч своїх військових.

Нагадаємо, що безперервні штурми Авдіївки армія рф веде з 10 жовтня 2023 року, станом на кінець грудня 2023 року російські війська дійшли впритул до міста, почавши обстрілювати його зі всіх наявних видів озброєння. В лютому військове командування Сил оборони прийняло рішення перекинути на Авдіївський напрямок Третю окрему штурмову бригаду.

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