«Допомога Україні — це заощадження, а не витрати», — експосол Польщі в Україні
Бартош Ціхоцький, колишній посол Польщі в Україні, заявив RMF24, що акції протесту польських сільгоспвиробників на кордоні з Україною, які розпочалися ще восени минулого року і днями знову активізувалися, можуть стати дуже великою проблемою.
«Допомога Україні — це заощадження, а не витрачання, — сказав Бартош Ціхоцький. — Підтримка України означає, що Захід повинен зменшити витрати й кровопролиття. Це також має зменшити нинішню дестабілізацію у світі».
Експерт зазначив, що кількість агресорів у світі буде збільшуватися, якщо ми не змусимо росію повернутися до правопорядку.
«Незабаром нам доведеться відправляти не тільки зброю і гроші, а й наших братів і батьків на конфлікти в дуже віддалені точки земної кулі», — вважає колишній посол Польщі в Києві.
На його думку, найпростіший спосіб уникнути цього — допомогти Україні:
«Поляки і наші союзники повинні бути активними в тих місцях у світі, де правда про російську агресію проти України не є очевидною. Ніхто, включно з президентом Зеленським і президентом путіним, не знає, коли і як закінчиться ця війна. Слід зосередити увагу на тому, що ми можемо контролювати — логістиці чи оборонній допомозі».
Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава має готуватися до війни з росією.
А канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до США розкритикував політику путіна й назвав його останнє інтерв’ю смішним.42
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