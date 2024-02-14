Нестача боєприпасів в Україні: політик звинувачує канцлера у провалі

У зв'язку з нестачею боєприпасів в українській армії експерт з питань зовнішньої політики ХДС Норберт Реттген виступив із серйозними особистими звинуваченнями на адресу урядів країн ЄС та канцлера Олафа Шольца. Нагадаємо, раніше пан Реттген сказав: «Якщо нам не вдасться рішуче посилити підтримку України, щоб вона змогла у військовому плані перемогти росію, немає жодних гарантій, що російська агресія не пошириться на інші європейські держави. Підтримка України зараз — це наш найкращий захист від росії».

ВІДЕО ДНЯ

«Військова неповноцінність України у порівнянні з російськими нападниками, в тому числі і в плані боєприпасів, не є несподіванкою, — сказав він в подкасті заступника керівника Bild Пауля Ронцхаймера. — І це серйозний моральний, політичний та історичний провал з боку європейських лідерів, а також німецького уряду і німецького канцлера, які хотіли саме тієї політики, яка призвела до такого результату», повідомляє t-online.

Щодо Шольца, Реттген сказав: «Він міг би це змінити. Інші теж могли б це змінити. Якщо боєприпаси не виробляються, то вони відсутні. Позиційна війна, в якій військовий імпульс дедалі більше переходить на бік росії, оскільки вона має п'ятикратну перевагу в артилерійських снарядах, була передбачуваною».

Експерт також вкотре розкритикував відмову канцлера надати Україні німецькі крилаті ракети Taurus.

РЕКЛАМА

«Канцлер все ще перешкоджає українцям отримати цю крилату ракету, яка здатна знищувати російські запаси боєприпасів та озброєння на українській території з великої відстані», — зазначив він.

Реттген також заявив, що Німеччина посідає лише 13 або 14 місце за своєю економічною потужністю, коли йдеться про допомогу Україні.

РЕКЛАМА

«Країни Балтії та Польща далеко попереду нас».

Раніше повідомлялося, що Франція критикує Німеччину і анонсує щомісячне постачання близько 50 французьких крилатих ракет SCALP в Україну.

РЕКЛАМА

174

Читайте нас у Facebook