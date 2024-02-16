Українські війська відійшли з позиції «Зеніт» на південно-східній околиці Авдіївки, яка перебуває під постійними обстрілами росіян. Про це повідомив командувач Таврійського напрямку генерал Тарнавський.

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Таке рішення прийняте, щоб зберегти особовий склад і покращити оперативну обстановку.

«Після багатьох місяців протистояння, командування ОСУВ прийняло рішення відійти з позиції „Зеніт“ на південно-східній околиці Авдіївки. Ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога», — пише генерал.

За його словами, ці позиції не дають російським військам стратегічної переваги та не змінюють ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції.

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Наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. Відбувається планове посилення підрозділів, зазначив генерал.

Як повідомлялось, зараз в Авдіївці чисельність російських військ у 7 разів перевищує чисельність українських оборонців. Росіяни майже оточили місто. Зазначимо, самі військові говорили, що з «Зеніту» їх ніхто не виводив. Вибиралися самі з великими втратами.

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