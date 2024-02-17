У Львові горів популярний серед туристів ресторан: стала відома причина (відео)

На Львівщині, де після атаки російських дронів нещодавно згорів музей Шухевича, виникла ще одна пожежа в історичній будівлі в центрі Львова — причиною стало коротке замикання.

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Як повідомляє видання ZAXID.NET, пожежа виникла напередодні увечорі в ресторані «Реберня», що у центрі центрі Львова на вул. Підвальній, 5. На щастя, ніхто не постраждав, однак вулиці центральної частини міста вкрив сильний густий дим.

Спочатку у пресслужбі ДСНС зазначали, що, за попередніми даними, пожежа виникла через сажу в комині. На відео, які викладали у мережу, було помітно, що вогонь пробивався саме з комина закладу.

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Але пізніше у закладі харчування зазначили, що сталося саме коротке замикання. Ресторан розміщується в будинку, що був зведений у 1556 році як Міський арсенал. Наразі в ньому розміщується один із відділів львівського історичного музею — музей зброї, відкритий у 1981 році. А у нижньому приміщенні — ресторан «Реберня». Адміністрація зазначила, що будівля музею та жодні експонати не постраждали, в приміщенні музею було лишен задимлення.

Нагадаємо, що наприкінці січня у Львові виникла пожежа у приміщенні комунального закладу «Львівський геріатричний пансіонат». Тоді евакуювали 130 осіб, а із задимленої кімнати винесли 68-річного чоловіка, який згодом помер через опіки та отруєння продуктами горіння.

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Фото — скріншот

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