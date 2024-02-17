Помер відомий український футбольний тренер, котрий виховав легенду «Динамо»

У віці 73 років пішов із життя заслужений тренер України, колишній футболіст юнацької збірної Радянського Союзу, почесний громадянин Нікополя Григорій Варжеленко, повідомляє ФК «Нікополь», у якому фахівець працював головним тренером. Раніше не стало екснаставника «Металіста» та збірної України з футболу.

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Під час кар'єри футболіста Варжеленко грав за нікопольський «Трубник», дублюючий склад київського «Динамо», «Динамо» (Хмельницький) та «Динамо» (Ставрополь), був капітаном юнацької збірної Радянського Союзу.

На тренерській ниві фахівець очолював нікопольський «Металург» та житомирське «Полісся», а ще входив до штабу у «Зірці» і «Сталі». 2016 року Григорій Варжеленко очолив «Нікополь», який після повномасштабного вторгнення росії припинив виступи на професіональному рівні.

Григорій Варжеленко працював головним тренером ФК "Нікополь"

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За роки у футболі Григорій Тихонович виховав багатьох знаменитих гравців — зокрема легенду «Динамо» та збірної СРСР Павла Яковенка, з яким жив на одній вулиці в Нікополі, а ще Миколу Кудрицького (чемпіон та володар Кубка Союзу, загинув в автокатастрофі в Ізраїлі), Сергія Художилова (віцечемпіон Європи U18 у складі збірної СРСР) та Дмитра Топчієва (чемпіон та володар Кубка України у футболці «Динамо»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний екскапітан «Карпат», автор історичного хет-трику в чемпіонаті Радянського Союзу.

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