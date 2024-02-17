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При виході з Авдіївки врахували помилки Дебальцевого, — Олександр Карпюк (Serg Marco)

11:02 17 лютого 2024
Серж Марко
Волонтер Олександр Карпюк нагадав, як українці 9 років тому виходили з оточення у Дебальцевому, та розповів про нинішній відход ЗСУ з Авдіївки.

«17 лютого 2015 року українськи захисники вийшли з Дебальцево. Рівно 9 років тому, — написав після рішення щодо виводу ЗСУ з Авдіївки Александр Карпюк. — Якось символічно виходить. Вихід з Дебальцевого та план виходу Сирський обгрунтовував тоді Муженко, і збирав угрупування «Барс», яке і прикривало відхід з Дебальцево. Це були механізовані бригади та ДШВ з артою, яка в ті дні працювала без відпочинку.

Той вихід продемонстрував деякі проріхи в тактиці. Піхотинці похилого віку, могли ще якось воювати в укріпрайонах, але марш-кидки під вогнем, з застосуванням ледве дихаючої техніки — це вже важко.

В цей раз в Авдіївці вже врахували старі помилки. 3-тя ОШБр зайшла в Авдіївку, взяла під контроль рубежі та утримувала їх, поки інші підрозділи не вийшли, зробивши таку складну тактичну операцію як відхід, більш контрольованим.

Ми повернемо ще Авдіївку.

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Але треба розуміти що тут ще нічого не закінчилось. Тому, якщо хтось вважає що тут підрозділам пігдогі дадуть перепочинок, — то ніт".

Фото із соцмереж

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Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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