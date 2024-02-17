«путін несе відповідальність»: Байден відреагував на смерть Навального

Джо Байден заявив, що він не здивований, але обурений повідомленнями про смерть Олексія Навального. На думку президента США, глава кремля несе відповідальність за загибель російського опозиціонера.

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«Навальний мужньо виступив проти корупції, насильства і всього зла, за яке несе відповідальність уряд путіна, — сказав Байден у Білому домі. — У відповідь путін отруїв його, заарештував і віддав під суд за сфабриковані злочини».

Президент США заявив, що немає підстав вважати, що інформація про смерть Навального не відповідає дійсності, попри те, що російський уряд розповідає різні історії.

«Ми точно не знаємо, що сталося, але немає сумнівів, що смерть Навального була наслідком чогось, зробленого путіним і його головорізами, — сказав Байден, відповідаючи на питання, чи була смерть Навального замахом на вбивство. — путін не тільки націлений на громадян інших країн, як ми бачимо на прикладі того, що відбувається зараз в Україні, але він також скоює жахливі злочини проти власного народу».

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За його словами, він обурений новиною про смерть Навального. Він підкреслив, що Олексій міг би безпечно жити у вигнанні після замаху, який ледь не призвів до його смерті.

«Замість цього він повернувся до росії, знаючи, що його, швидше за все, ув'язнять і, можливо, вб'ють, якщо він продовжить свою роботу. Але він все одно це зробив. Тому що він так глибоко вірив у свою країну», — сказав Байден.

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Раніше президент України Володимир Зеленський, який зараз бере участь в на Мюнхенській безпековій конференції, заявив, що Олексій Навальний був убитий російським диктатором володимиром путіним, як і тисячі інших закатованих людей.

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