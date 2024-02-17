«Динамо» перед від'їздом з Туреччини впевнено перемогло «Шериф»: відеоогляд матчу

У суботу, 17 лютого, київське «Динамо», яке не зуміло напередодні перемогти віцечемпіона Молдови «Петрокуб» (1:1), зіграло в Туреччині останній спаринг проти найсильнішого клубу сусідньої країни «Шерифа» з Тирасполя.

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До зустрічі з киянами підопічні українського тренера Романа Пилипчука провели два контрольні поєдинки, перемігши «Бєльци» (1:0) та зігравши внічию з «Женісом» з Казахстану (0:0).

«Динамо» (Київ, Україна) — «Шериф» (Тирасполь, Молдова) — 2:0

«Динамо»: Бущан, Караваєв, Попов, Михавко (Дячук, 64), Вівчаренко, Бражко, Шепелєв (Шапаренко, 46), Буяльський, Волошин, Кабаєв (Беніто, 70), Ванат.

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Голи: Буяльський (58), Волошин (80).

У 10 матчах на зборах у Туреччині підопічні Олександра Шовковського відсвяткували чотири перемоги, тричі зіграли внічию та зазнали трьох поразок.

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Виступи в українській прем'єр-лізі «біло-сині» відновлять 25 лютого гостьовим поєдинком проти нової команди Віктора Скрипника харківського «Металіста 1925». При цьому зустріч відбудеться на домашній арені киян — стадіоні імені Валерія Лобановського.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» перемогло на зборі дворазового чемпіона Латвії РФШ.

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Фото ФК «Динамо»

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