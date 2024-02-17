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Україна

У Європі знайшли для України півтора мільйони снарядів

19:19 17 лютого 2024
Петер Павел

Президент Чехії Петер Павел заявив, що його країна знайшла запаси сотень тисяч артилерійських снарядів, які можна було б передати Україні, що бореться з агресією рф, протягом кількох тижнів за умови, що буде знайдено відповідне фінансування, повідомляє BBC News.

Павел виступив на Мюнхенську конференцію з безпеки. За його словами, загалом у різних країнах на складах знаходиться близько півмільйона снарядів 155 мм калібру та 300 тис. — 122 мм.

Він зазначив, що їх можна було б придбати та передати Україні протягом кількох тижнів, якби вдалося забезпечити фінансування з боку США, Німеччини та Швеції.

Раніше ЗМІ повідомляли, що за заявою Праги, запаси боєприпасів, що підходять, є на складах Південної Кореї, Туреччини і ПАР.

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Як писали «ФАКТИ», раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що група країн Альянсу надасть Збройним Силам України один мільйон безпілотних літальних апаратів.

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