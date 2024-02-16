Більше тисячі окупантів, 39 бронемашин та 23 танки: в Генштабі назвали втрати росіян

Російські війська посилюють бойову активність, зокрема в Авдіївці. Лише в районі цього міста минулої доби Сили оборони відбили 28 атак ворога, а ще 5 атак було відбито неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

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«Згідно з прийнятим рішенням, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках», — доповідають у Генеральному штабі ЗСУ.

Загалом протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень із загарбниками, а вони завдали 34 ракетних та 85 авіаційних ударів, а також здійснили 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На передовій лінії, окрім Авдіївки, загрозлива ситуація зберігається також на Мар’їнському напрямку, де українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Загалом за добу там було відбито 34 атаки.

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В Мережі показали епізод одного з боїв — як було майстерно знищено танк ворога.

Завдяки такій майстерності захисників за добу, 15 лютого, вдалося знищити ще 1210 окупантів, 23 танки та 39 артилерійських систем ворога.

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Ситуація на оперативних ділянках фронту:

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Куп’янський напрямок — нашими захисниками відбито 3 атаки ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області;

Лиманський напрямок — відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка та Веселе Донецької області;

Бахмутський — відбито 10 атак противника неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області;

Новопавлівський — відбито 3 атаки ворога південніше Пречистівки та в районі Старомайорського Донецької області;

Херсонський — ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби було здійснено 3 безуспішні штурми.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Також, наприкінці минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Крім того, підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 3 районах зосередження особового складу, 1 артилерійському засобу, 1 складу боєприпасів, 1 радіолокаційній станції противника.

Відзначимо, що відомий журналіст Юрій Бутусов закликав вище військове командування країни, включно з президентом Зеленським та міністром оборони Умєровим «віддавати накази, дивлячись в очі», тобто безпосередньо перебувати на лінії фронту.

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