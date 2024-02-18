Захищали місто до останнього: в ЗСУ показали унікальні кадри оборони Авдіївки (відео)

Після того як українські воїни залишили Авдіївку, Командування Сил спеціальних операцій показало унікальне відео, як ЗСУ до останнього обороняли Авдіївку від ворога.

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Зазначається, що захищали місто тисячі українських військових з піхотних, штурмових, артилерійських бригад, різноманітних спецслужб та Сил спеціальних операцій ЗСУ.

На відео, зокрема, показані кадри роботи операторів ССО, які вели розвідку й спостереження, надавали вогневу підтримку піхоті, керували FPV-дронами та робили скиди, корегували артилерію та авіацію, штурмові дії, роботу снайперів, мінування тощо.

«Ці кадри — унікальний матеріал, знятий в Авдіївці разом з воїнами 3-го полку ССО України. Події, показані у цьому фільмі, демонструють невелику частину тієї роботи, яку виконують воїни Сил спеціальних операцій на всіх ділянках фронту, захищаючи українську землю від ворога», — йдеться у дописі.

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За інформацією командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександра Тарнавського, за 4 місяці активної фази Авдіївської оборонної операції (з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024) на цьому напрямку загальні втрати російських військ склали:

- особового складу — 47 186 осіб;

- танків — 364;

- артилерійських систем — 248;

- бойових бронемашин — 748;

- літаків — 5.

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Разом з тим, на завершальному етапі операції з відходу з Авдіївки, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила у російський полон.

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