Думав виключно про себе: російський пілот спрямував підбитий літак на луганське село
Розхвалюючи своїх військових за нібито честь та благородство, росіяни у небезпеці роблять все задля порятунку власної шкіри.
Так, на Луганщині російський пілот спеціально спрямував свій підбитий літак на села в Антрацитівській громаді.
Про це повідомив /очільник Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Артем Лисогор.
За його даними, спершу цей літак 17 лютого скинув декілька керованих авіаційних бомб на позиції українських оборонців.
«А коли підсмажили вже його — думав виключно про себе, керуючи пошкодженим літаком. Тому спрямував літак не в поля і ліси, а в населені пункти Антрацитівської громади на окупованій Луганщині. Жителі села Дякове побачили, як цей російський винищувач вбиває цивільних. Повідомляють, що впав на вулицю, де «мешкає Любов Миколаївна», — написав очільник ОВА.
Зазначимо, що 17 лютого на Східному напрямку підрозділами Повітряних сил було знищено одразу три ворожі літаки: два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.
Також нагадаємо, що у неділю, 18 лютого, Повітряні сили продовжили славні справи по знищенню ворога: військові повідомили про збиття ще одного літака вранці 18 лютого, а також 12 «шахедів».553
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