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Спорт

«Марсель» перед приїздом «Шахтаря» сконфузився в більшості у чемпіонаті Франції: відеоогляд матчу

9:26 19 лютого 2024
Брест&nbsp;— Марсель

Титулований «Марсель», який не втримав на 90+3-й хвилині перемогу в поєдинку Ліги Європи з «Шахтарем» (2:2), знову не зміг перемогти у чемпіонаті Франції.

У гостьовій зустрічі 22-го туру проти одного з лідерів ліги 1 «Бреста» підопічні Дженнаро Гаттузо, граючи з 60-ї хвилини у більшості, пропустили вирішальний м'яч на 89-й і зрештою програли — 0:1.

На жаль для уболівальників, серія «Марселя» без перемог у всіх турнірах зросла до семи зустрічей, і один із грандів французького футболу з 30 очками посідає у турнірній таблиці лише 9-е місце.

Нагадаємо, що у четвер, 22 лютого, «Марсель» на рідному «Велодромі» проведе поєдинок у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти чемпіона України «Шахтаря» (початок — о 22:00).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий ексфутболіст «Марселя» та збірної Франції, який прийняв у зрілому віці іслам.

Фото ФК «Марсель»

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