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Україна

Стало відомо, коли F-16 будуть в Україні

11:08 19 лютого 2024
F-16

Затримка західної допомоги Україні дозволяє росіянам вести наступ на трьох напрямках. Україна знаходиться на шляху до отримання винищувачів F-16 американського виробництва в червні. Про це повідомляє видання Foreign Policy.

«Я думаю, що в червні ми побачимо їх в Україні», — сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, посилаючись на графік.

Ці терміни також підтвердив інший європейський чиновник, який перебував у Мюнхені.

«Українська влада розраховує, що до кінця фінансового року в США навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів», — зазначають автори.

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Нагадаємо, що 5 лютого міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що її країна підготує до постачання Україні ще шість винищувачів F-16. Тож загальна кількість літаків F-16 становить 24 одиниць.

Раніше «ФАКТИ» писали, що за повідомленням Guildhall, депутат Європейського парламенту від Литовської Республіки Пятрас Ауштрявічюс запропонував повернутися до формату американського ленд-лізу, щоб забезпечити Україну необхідним озброєнням.

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