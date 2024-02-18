Україні пропонують повернутися до американського ленд-лізу

Депутат Європейського парламенту від Литовської Республіки Пятрас Ауштрявічюс запропонував повернутися до формату американського ленд-лізу, щоб забезпечити Україну необхідним озброєнням. Таку заяву європарламентарій зробив в інтерв'ю Guildhall.

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«По-перше, я, як і раніше, твердо вірю, що здоровий глузд і почуття відповідальності візьмуть гору на Заході і рішення про допомогу Україні знайде підтримку в обох палатах Конгресу США. Можливо, це буде менше ніж 60 мільярдів доларів, але я твердо вірю, що це буде суттєва сума. В іншому разі США відійдуть від власної дуже міцної позиції, вибудуваної раніше — цінності демократії та боротьби за суверенітет держав-партнерів», — заявив політик.

Він впевнений, що у США є достатньо запасів не самих сучасних озброєнь, які не менш необхідні Україні.

«Щодо забезпечення України озброєнням — це відповідальність політиків виходити з новим баченням і креативними ідеями. Чому б не повернутися до інструменту американського ленд-лізу для озброєння України», — сказав Пятрас Ауштрявічюс.

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Тим часом експерти підрахували, що, поки допомога Україні з боку США опинилася під загрозою зриву, ЄС доведеться подвоїти свою підтримку ЗСУ.

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