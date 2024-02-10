«13 тисяч кожному українцю»: на шахрайське оголошення зі зламаного акаунту старости села попалися мешканці Київщини

32-річний переселенець із Херсонської області, який збирав гроші на весілля, в одну мить втратив майже всі свої заощадження. Чоловік відгукнувся на оголошення у місцевому чаті про те, що нібито Верховна Рада України ухвалила закон, згідно з яким кожному українцю мають виплатити 13 тисяч гривень. Ігор Орєхов (прізвище змінено в інтересах слідства) зізнається, що чув раніше про те, що іноді такі оголошення дають шахраї . Але цього разу він просто втратив пильність. Адже повідомлення про виплати було не анонімним, а від старости села. Саме тому Ігор і сприйняв інформацію про новий закон як офіційну.

«Розумію, що грошей мені вже, швидше за все, ніхто не поверне»

— Оголошення про виплати «13 тисяч гривень кожному українцю» я прочитав у популярному місцевому чаті у Viber, — розповідає Ігор. — У чаті понад три тисячі учасників — майже всі мешканці села на Київщині, де я нині живу. У мене не виникло краплі сумніву в правдивості оголошення, коли я побачив, що його розмістив наш сільський староста.

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Пам'ятаю, тільки подумав тоді, що ці гроші будуть дуже доречними. Адже ми з моєю дівчиною вирішили побратися і вже дату весілля призначили. Але зненацька мене скоротили на роботі. Знайти нову роботу поки що складно. У мене були деякі заощадження на картці. Не так багато, як би хотілося. Але й допомогти мені не було кому. Річ у тім, що мої батьки та сестра поки що знаходяться на окупованій росіянами території на лівобережжі Херсонської області. Мені звідти вдалося вирватися минулої осені. А ось моїм рідним ні.

Там важко жити і навіть виживати. Жодні закони, крім свавілля, яке нав'язують окупанти, не діють. Роботи немає. Росіяни відбирають у простих людей все, що можуть. Щоб вибратися звідти, я перетнув до трьох десятків блокпостів. Стільки приниження зазнав від російських солдатів, поки діставався території, підконтрольної Україні! Мене кілька разів змушували роздягатися догола: шукали патріотичні татуювання. А на одному блокпосту їм не сподобалася моя відповідь на запитання про те, чому не хочу їхати до росії. І тоді росіянин у формі увімкнув електрозварювання і почав припікати мені ногу електродом.

На Київщині я зараз винаймаю кімнату в приватному будинку. Начебто і життя починало налагоджуватися. Вже й батьків із сестрою хотів кликати на Київщину. І ось на тобі. Потрапив на такий обман.

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Ігор розповів, що тільки-но він побачив повідомлення від місцевого сільського старости про «виплати кожному українцю», як відразу ж автоматично натиснув на посилання, зайшовши на яке пропонувалося (точна цитата повідомлення) «заповнити всі необхідні деталі та отримати свої гроші».

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— Я навіть не звернув увагу на те, що за п'ять хвилин у чаті під цим повідомленням з'явився коментар когось із місцевих: «Схоже, що нашого старосту „зламали“. Це явне шахрайство!» — продовжує мій співрозмовник. — Я вже заповнював форму на сайті, на який мені запропонували перейти. Відразу подзвонила якась дівчина і сказала, що зараз на мій телефон прийде чотиризначний код підтвердження, який я повинен повідомити їй. Причому ця процедура відбувалася двічі. Мені ще раз довелося називати код підтвердження, який мені надсилали повторно.

— І що сталося згодом? Як ви дізналися, що у вас зникли гроші?

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— Як дізнаються у таких випадках? Надійшло повідомлення від банку, що з рахунку було списано 25 тисяч гривень. Це майже все, що там було. Зовсім невелику суму мені таки вдалося врятувати на картці. Я зателефонував до банку та заблокував рахунок.

Був дуже злий. Хотів одразу зателефонувати старості Миколі Олексійовичу, який розмістив у чаті це оголошення. Але його телефон не відповів. Це було ввечері наприкінці робочого дня. На ранок я трохи заспокоївся і почав мислити тверезо. Мені здається, що староста не міг так вчинити зі своїми односельцями. Мабуть, його сайт зламали. Я написав заяву до Печерського управління поліції у Києві. Розумію, що грошей мені вже, скоріш за все, ніхто не поверне. Але слабка надія є. Треба ж на щось жити. Мене ніхто не хоче брати на роботу. По-перше, через те, що я приїхав з окупованої території. А по-друге, через призовний вік. Кажуть: «Зараз візьмемо тебе на роботу, а за тиждень тебе в армію заберуть. Ми зобов'язані подавати дані на своїх працівників». Хоча я одразу після переїзду до Київської області став на облік у ТЦК.

На єдиній сторінці шахрайського сайту лише одне повідомлення: «Отримати 13 тисяч»

Ігор показав мені те повідомлення від старости. Ось його текст:

«Українська Верховна Рада ухвалила Закон України під номером 2642−174 від 22 Січня (у тексті назва місяця вказана саме з великої літери. — Авт.), що передбачає виплати у розмірі 13000 гривень українським громадянам.

! Щоб отримати гроші, вам необхідно пройти за посиланням до вашого облікового запису, виконати авторизацію через BankID і йти за підказками на сторінці Заявки.

! Заповніть всі необхідні деталі та отримайте свої гроші. Виплату буде здійснено відповідно до встановлених правил і термінів".

І далі розміщено гіперпосилання, за яким необхідно пройти. Цікаво, що для різних банків адреса посилання була майже однаковою, відрізнялися лише літери та цифри після косої лінії у вказаній адресі.

Я вирішив подивитись, як виглядає сайт, на який пропонувалося зайти моєму співрозмовнику. Відразу ж, на головній та єдиній сторінці сайту було лише одне повідомлення: «Отримати 13 тисяч». І далі пропонувалося перейти за новим посиланням.

Я не став випробовувати долю і на цьому експеримент закінчив. Кілька років тому, працюючи над матеріалом про схожу справу (тоді шахраї пропонували отримати повернення за податок на додану вартість), я пішов далі за посиланнями, дотримуючись підказок. Коли дійшло до того моменту, коли треба було ввести номер своєї картки, я ввів випадковий набір цифр. І мені відразу відповіли: «Вітаю, вам належить сума повернення у розмірі 76000 гривень».

Але хто знає, що шахраї могли вигадати зараз?

Після розмови з переселенцем Ігорем Орєховим я зателефонував до Печерського управління поліції Києва. Слідча, яка веде цю справу, підтвердила, що наразі проводиться перевірка. На запитання: «Чи староста, який розмістив подібне оголошення, фігурантом провадження?» — мені відповіли, що зв'язатися з Миколою Олексійовичем поки що не вдалося. Але є велика ймовірність, що обліковий запис сільського старости був зламаний. «Щобільше, він пішов з усіх чатів у Viber, учасником яких був», — додали в поліції.

Мені так само не вдалося поговорити зі старостою. Секретарка сільського голови Римма сказала, що Микола Олексійович наразі перебуває у лікарні. Але про випадок, про який ми говоримо, вона чула. За її інформацією, попри те, що оголошення в чаті провисіло недовго, в селі є ще кілька потерпілих.



До речі, щодо закону, який згадується у тексті повідомлення шахраїв. Як з'ясувалося, документ під таким номером справді існує, але ухвалювався закон у 2017 році й стосується протимінної безпеки.

«У магазині хотіла розрахуватися карткою, а продавчиня приголомшила: «Ваша картка заблокована»

Шахраї не жалітимуть ні своїх жертв, ні їхніх грошей. Вони дуже добре адаптуються до будь-якої ситуації. Переселенка з окупованої території Запоріжжя Ксенія Іванівна розповіла мені про такий випадок:

— У Києві біля супермаркету стояло двоє військових у формі. Вони сказали, що збирають гроші на автомобіль для свого підрозділу, та попросили мене скинути їм 100 гривень зі своєї картки. Я людина дуже патріотична, шанобливо ставлюся до людей у формі ЗСУ, тому зробила те, що вони мене просили без жодних сумнівів. А потім зайшла до іншої крамниці, хотіла розрахуватися карткою, а продавчиня мене приголомшила новиною: «Ваша карта заблокована». На гарячій лінії банку мені повідомили, що вони справді заблокували картку, бо побачили якусь активність навколо неї. Очевидно, шахраї, що надягли форму ЗСУ, отримали якісь мої дані та намагалися карту зламати.

Подібний вид шахрайства називається «фішинговим», від англійського слова fish — риба. Афера справді нагадує рибалку. Вас намагаються підсадити на гачок усіма методами, щоб виманити ваші персональні дані, за якими можна буде отримати доступ до вашого рахунку. Дуже часто жертвам пропонується зайти на якийсь сайт, часом дуже схожий на справжній.

Що потрібно знати, щоб не потрапити на цей гачок? По-перше, запам'ятайте: якщо ви бачите повідомлення про певний закон, за яким громадянам виплачуватимуть гроші, знайте — це була б топ-тема у всіх чи більшості центральних ЗМІ. Якщо про виплати пише якийсь невідомий вам сайт і більше ніхто про них не повідомляє — це шахрайство.

Найчастіше фішинг маскується під розіграші призів. Вам може прийти повідомлення: «Ваш номер виграв таку-то суму». Тоді поставте собі запитання: а ви брали участь у якомусь розіграші? За що вам даватимуть гроші?

Іноді фішинг має вигляд опитування від відомих компаній. Нещодавно мені надійшло в месенджер повідомлення від друга: «Я виграв мобільний телефон від такої-то фірми. Пройди за посиланням — там усе дуже просто. Потрібно відповісти лише на два запитання». Я одразу зателефонував другу: «Це справді ти?» — «Я». — «Навіщо ти мені розсилаєш шахрайські повідомлення?» — «Розумієш, зайшов на сайт популярної компанії, який виготовляє відомий безалкогольний напій, — вони запропонували взяти участь в опитуванні. Запитання були легкі. Перший: „Ви пробували продукцію нашого виробництва?“ Другий: „Вам подобається наш напій?“ Ну, я відповів на обидва запитання, і мені прийшло повідомлення: „Ви виграли Iphone останньої моделі, але щоб його отримати, ви повинні розіслати деяке повідомлення декільком своїм друзям“. Я так і зробив. Потім мені дали посилання на сайт, на якому мав залишити номер своєї картки. В останній момент запідозрив недобре і не став далі зв'язуватися».

Я спитав друга: «А ти на адресу сайту дивився? Тебе не збентежило, що адреса всесвітньо відомої фірми не включає назву самої фірми? А натомість там лише випадковий набір букв і цифр?»



Це дуже важлива деталь. Іноді фішингові сайти повністю копіюють дизайн оригінального сайту, але в адресі змінюють деякі літери. А іноді шахраї створюють односторінкові сайти-клони на безплатних серверах, і тоді згенерована програмою адреса складатиметься саме з набору букв і цифр. Все це має вас насторожувати.

І ще. Шахраї навчилися зламувати чужі акаунти. Сам бачив у даркнеті, в підпільному хакерському інтернет-магазині, пропозицію з продажу шкідливого програмного забезпечення, що дозволяє легко ламати будь-які акаунти. До вас у месенджер може написати хтось зі списку ваших контактів із дивним проханням або пропозицією швидко розбагатіти чи отримати приз. Дуже часто повідомлення надходять від людей, з якими ви майже не спілкуєтеся. Це привід замислитись: а чого раптом випадковий знайомий хоче, щоб вам вручили приз? Якщо подібна пропозиція приходить від близького друга чи родича, то є сенс безпосередньо звернутися до нього і запитати: чи не зламали його?



Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Одесі затримали афериста, який продавав… посади в СБУ.

Ілюстративне фото pixabay.com

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