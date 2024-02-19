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Україна

Генеральний секретар НАТО «наїхав» на США через Україну

14:19 19 лютого 2024
Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав США надати Україні те, що вони обіцяли. Про це він заявив на Мюнхенській конференції з безпеки.

«Існує абсолютна необхідність, щоб Конгрес США ухвалив рішення про військову допомогу Києву якомога швидше,  — заявив Столтенберг. - Відповідний пакет допомоги на суму 60 мільярдів доларів вже кілька тижнів заблокований у Конгресі у Вашингтоні. Україна потребує допомоги. Що довше у США зволікають з ухваленням закону, то більше людей гине на лінії фронту в Україні».

Щодо обороноздатності країн НАТО в умовах можливого нападу росії, Столтенберг каже, що війна в Україні показала: існують значні прогалини, наприклад, у ремонті військової техніки та у виробництві боєприпасів. Це був хороший урок для НАТО, і європейці повинні робити більше в цьому відношенні. Проте, як найбільша військова міць світу, НАТО «природно сильніша за росіян».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Європі знайшли для України півтора мільйона снарядів. За словами президента Чехії Петра Павела, його країна знайшла запаси сотень тисяч артилерійських снарядів.

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