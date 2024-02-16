«Зливав» інформацію для прориву оборони Києва: у столиці затримали «сплячого» агента фсб

У Києві затримали місцевого мешканця, який постачав російському ворогу інформацію для прориву оборони Києва у 2022 році. Втім, за даними СБУ, цим він займався лише у перші дні повномасштабного вторгнення, а коли зрозумів, що ворожа армія не зможе захопити столицю України, — «заліг на дно» і намагався уникнути правосуддя.

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А в лютому-березні 2022 року його цікавили опорні пункти і вогневі позиції бійців Центру спеціальних операцій «А» СБУ на території та околицях міста. Тож для збирання розвідданих російський агент у проміжках між комендантськими годинами обходив вулиці мегаполіса під виглядом пересічного громадянина.

На місцевості він намагався приховано зафіксувати максимум локацій українських оборонців для підготовки відповідного «звіту» до фсб.

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Серед масиву інформації окупанти сподівались ідентифікувати бойові позиції українських спецпризначенців, щоб завдати по них прицільні повітряні удари.

Згодом фігурант знову вийшов на дистанційний зв'язок з російським «куратором» і отримав від нього нові завдання. Тепер ворожий агент мав активно поширювати у соцмережах тези кремлівської пропаганди, завуальовані під «загальні настрої» мешканців Київщини.

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Встановлено, що у дописах на власній Facebook-сторінці зловмисник вихваляв окупантів та закликав до захоплення столичного регіону нашої держави.

Під час обшуків за адресами перебування затриманого виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.

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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо також, що раніше в Києві затримали ексчиновника, який за завданням фсб закликав приєднати східні регіони України до… ростовської області рф.

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