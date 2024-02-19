Чемпіон світу Мбаппе підписав контракт з «Реалом»: подробиці супертрансферу

Чемпіон світу з футболу у складі збірної Франції, форвард «ПСЖ» Кіліан Мбаппе, який забив свій 44-й гол у Лізі чемпіонів, підписав 5-річний контракт з «Реалом», стверджує Marca.

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За інформацією джерела, угода набуде чинності 1 липня, оскільки до 30 червня у 25-річного нападника діє контракт із паризьким клубом. За перехід на правах вільного агента («Реалу» нічого не доведеться платити «ПСЖ») Мбаппе отримає від Королівського клубу «підйомні» в розмірі 50 млн євро.

При цьому на новому місці роботи капітан збірної Франції стане найоплачуванішим гравцем «Реала». Зарплата Кіліана становитиме 15--20 мільйонів євро «чистими» плюс бонуси за певні досягнення (у «ПСЖ» йому платили 32 млн євро «чистими» за сезон).

Нагадаємо, що тріумфатор ЧС-2018 та віцечемпіон світу-2022, а також переможець Ліги націй у футболці збірної Франції та п'ятиразовий чемпіон країни у складі «Парі Сен-Жермен» у 31 матчі за клуб забив у нинішньому сезоні 32 м'ячі та віддав 7 результативні передачі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кіліан Мбаппе в опитуванні на «Золотий м'яч"-2023 поступився лише Ліонелю Мессі та Ерлінгу Холанду.

Фото ФК «ПСЖ»

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