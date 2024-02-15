Фіаско «Баварії» у Вічному місті та перемога «ПСЖ» з двома Мбаппе у заявці: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 14 лютого, у Римі та Парижі відбулися ще два перші поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у якій напередодні «Реал» з Андрієм Луніним та «Манчестер Сіті» відсвяткували гостьові перемоги.

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Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу, Перші матчі

«Лаціо» (Італія) — «Баварія» (Німеччина) — 1:0 (Іммобіле, 69, з пенальті). На 67-й хвилині вилучений Упамекано («Баварія»).

Чемпіони Німеччини прибули до Вічного міста після принизливої поразки у бундеслізі від «Байєра» (0:3) і, ясна річ, намагалися реабілітуватися перед вболівальниками. Але в першому таймі зустрічі проти «Лаціо» жоден із семи ударів підопічних Томаса Тухеля не влучив у площину воріт. Як і по перерві.

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А ось підопічні Мауріціо Саррі в другій половині зустрічі стали сміливішими, і не лише забили переможний м'яч зусиллями найкращого бомбардира в історії клубу Чіро Іммобіле, та ще й змусили німецького гранда догравати зустріч у меншості. Тим цікавіше буде 5 березня у Мюнхені. Тим більше, що «Баварія» вперше з 2015 року не змогла забити у двох матчах поспіль.

«ПСЖ» (Франція) — «Реал Сосьєдад» (Іспанія) — 2:0 (К. Мбаппе, 58, Барколя, 71).

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До заявки парижан на гру проти іспанців потрапили одразу два Мбаппе. Зірковий Кіліан, звісно, вийшов на поле з перших хвилин, а ось його 17-річний брат Етап спостерігав за грою з лави запасних.

І якщо Мбаппе-молодший поки що не дебютував у ЛЧ, то 44-й гол у турнірі Мбаппе-старшого допоміг парижанам здобути впевнену перемогу над сьомою командою чемпіонату Іспанії.

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Зустріч у відповідь суперників запланована на 5 березня в Сан-Себастьяні.

Наступний ігровий день у Лізі чемпіонів відбудеться у вівторок, 20 лютого, коли у перших матчах 1/8 фіналу зіграють ПСВ «Ейндховен» — «Боруссія» (Дортмунд) та «Інтер» — «Атлетико».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися онлайн поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи «Шахтар» — «Марсель».

Фото uefa.com

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