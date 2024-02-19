«Для принца Гаррі не існує можливості повернення до британської королівської сім'ї і не обговорюється, що він частково повернеться до виконання своїх обов'язків члена сім'ї під час хвороби батька, короля Чарльза ІІІ», — пишуть британські газети.

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Як повідомляє низка видань, серед яких Sunday Telegraph, Sunday Express, Sunday Mirror і Sun on Sunday, спадкоємець престолу принц Вільям, зокрема, займає жорстку позицію в цьому питанні. Він вважає, що його молодшому братові та його американській дружині принцесі Меган не можна довіряти.

Про готовність примиритися з родиною і частково повернутися до виконання своїх обов'язків члена королівської сім'ї заявив сам принц Гаррі в інтерв'ю програмі «Доброго ранку, Америко» на телеканалі ABC. Він також сказав, що хвороба його батька може стати поштовхом до зближення членів королівської сім'ї. Кажуть, що Гаррі заявив про свою готовність тимчасово частково повернутися до виконання обов'язків і в розмовах з друзями.

Але, згідно з повідомленнями ЗМІ (з посиланням на джерела з королівського двору), домовленості, досягнуті на початку 2020 року, ще за життя королеви Єлизавети II, залишаються в силі: немає жодної можливості, щоб Гаррі був членом сім'ї, який виконує обов'язки наполовину.

«Ці умови цілком зрозумілі, і хвороба короля цього не змінила», — стверджує цитоване джерело.

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The Sun on Sunday повідомляє, що принц Гаррі наступного дня після того, як стало відомо, що у батька діагностували рак, прилетів до Лондона з Каліфорнії та хотів відвідати свого батька в Сандрінгемі протягом тривалого періоду. Однак королівський двір не погодився на це. В результаті Гаррі дозволили лише 30-хвилинну зустріч з батьком у Кларенс-хаусі в Лондоні.

Нагадаємо, нещодавно принц Гаррі в інтерв'ю розповів, що розглядає можливість прийняття громадянства США.

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