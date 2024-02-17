«Думав про це»: стало відомо, чи прийме принц Гаррі громадянство США

Принц Гаррі, якого разом з дружиною Меган можуть назавжди позбавити титулу герцогів Сассекських, дав інтерв'ю під час свого перебування у Вістлері, Канада. Він розповів, що розглядає можливість прийняття громадянства США рівно через чотири роки після того, як він і Меган відмовилися від своїх королівських обов'язків і вирішили переїхати до Каліфорнії, повідомляє NBC News.

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Гаррі запитали про його життя в США і про те, чи міг би він подати заяву на отримання американського громадянства.

«Так, я думав про це», — відповів він в ефірі програми «Доброго ранку, Америко» на телеканалі ABC.

На запитання, що може завадити йому подати заяву на отримання громадянства, він відповів: «Я не знаю. Це приходило мені в голову, але на даний момент це не є для мене пріоритетом».

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Гаррі дав інтерв'ю всього через кілька тижнів після того, як у його батька, короля Великобританії Чарльза III, був діагностований рак. Принц розповів, що дізнався про хворобу від самого короля. Він одразу ж прилетів до Лондона, щоб зустрітися з ним.

«Я люблю свою сім'ю і вдячний, що зміг сісти в літак, побачити його і провести з ним час», — сказав він.

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Гаррі не захотів коментувати стан батька.

«Це залишиться між мною і ним», — сказав він.

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Нагадаємо, у Чарльза III діагностували досі не визначену форму раку, яку лікарі виявили, коли він звернувся в приватну лікарню в Лондоні для проведення планової процедури з лікування збільшеної простати. Короля прооперували і наразі він почувається добре.

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