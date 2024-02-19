«Наживо це бачити дуже боляче»: Ірина Кудашова показала свою квартиру в Чернігові, зруйновану окупантами

Відома українська акторка, зірка молодіжного серіалу «Школа» Ірина Кудашова розповіла про свою квартиру в Чернігові, яка була зруйнована в результаті ворожого обстрілу. Артистка вперше дісталася до свого дому і була вражена масштабом руйнувань. Будинок повністю пошкоджений, вилетів балкон разом з вікнами. Ірина каже, що поруч був «приліт», багатоповерхівка зазнала руйнувань від вибухової хвилі. У дворі у досі стоять згорілі автомобілі.

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«Мій дім… Я вперше побачила свою квартиру після прильоту. Наживо це бачити дуже боляче», — поділилася акторка.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що під час нещодавньої ракетної атаки на Київ був пошкоджений будинок відомої шеф-кухарки, зірки «МастерШефа» Тетяни Літвінової.

А квартира телеведучого Андрія Ковальського була зруйнована дроном-камікадзе, він з сім’єю дивом не постраждав.

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Фото: instagram.com/irinaa_kudashova

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