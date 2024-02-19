«Ідеальна начинка для будь-яких десертів»: карамельний ганаш від кондитера Ганни Гребенникової
Після того, як відомий фудблогер розповів, як приготувати соковиті та пишні біляші, кондитерка Анна Гребенникова поділилася рецептом приготування карамельного ганаша.
«Карамельний ганаш! Або ідеальна начинка для будь-яких десертів!» — написала вона.
Інгредієнти:
Цукор — 130 гр
Масло вершкове — 80 гр
Вершки 33% - 140 гр
Шоколад карамельний — 140 гр
Сіль — 2 гр
Спосіб приготування:
Цукор розтопити в сотейнику із товстим дном на середньому вогні. Додати вершкове масло кімнатної температури, добре змішати та проварити 1 хвилину. Додати киплячі вершки і добре змішати.
Об'єднати з шоколадом, додати сіль та пробити блендером.
Накривши плівкою в контакт, стабілізувати в холодильнику 6−8 годин. Для більш стабільної текстури можна збити міксером.
Раніше відомий кондитер із Чернігова Валентина Верьовкіна розповіла «ФАКТАМ» про паску з ганашем на молочному шоколаді та поділилася її рецептом.104
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