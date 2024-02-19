37.99 / 38.52 40.98 / 41.71
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Ідеальна начинка для будь-яких десертів»: карамельний ганаш від кондитера Ганни Гребенникової

16:29 19 лютого 2024
Ганаш

Після того, як відомий фудблогер розповів, як приготувати соковиті та пишні біляші, кондитерка Анна Гребенникова поділилася рецептом приготування карамельного ганаша.

«Карамельний ганаш! Або ідеальна начинка для будь-яких десертів!» — написала вона.

Інгредієнти:

Цукор — 130 гр
Масло вершкове — 80 гр
Вершки 33% - 140 гр
Шоколад карамельний — 140 гр
Сіль — 2 гр

РЕКЛАМА

Спосіб приготування:

Цукор розтопити в сотейнику із товстим дном на середньому вогні. Додати вершкове масло кімнатної температури, добре змішати та проварити 1 хвилину. Додати киплячі вершки і добре змішати.

РЕКЛАМА

Об'єднати з шоколадом, додати сіль та пробити блендером.

Накривши плівкою в контакт, стабілізувати в холодильнику 6−8 годин. Для більш стабільної текстури можна збити міксером.

РЕКЛАМА

Раніше відомий кондитер із Чернігова Валентина Верьовкіна розповіла «ФАКТАМ» про паску з ганашем на молочному шоколаді та поділилася її рецептом.

104

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Підсніжники роботи керамофлористики Вікторії Міщенко

«Побачивши у Facebook мої підсніжники, одна пані присоромила мене: мовляв, навіщо видаю справжні квіти за фарфорові», -- майстриня Вікторія Міщенко

Салат з буряком та зеленим горошком

Салат із буряком і зеленим горошком: смачно так, що не відірватися

Податки

В Україні планують запровадити нові податки: за що платитимемо і скільки

Максим Кузьмінов

В Іспанії знайдено вбитим льотчика Максима Кузьмінова, який перегнав в Україну російський військовий гелікоптер, — ЗМІ

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту