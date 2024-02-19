«Ідеальна начинка для будь-яких десертів»: карамельний ганаш від кондитера Ганни Гребенникової

Після того, як відомий фудблогер розповів, як приготувати соковиті та пишні біляші, кондитерка Анна Гребенникова поділилася рецептом приготування карамельного ганаша.

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«Карамельний ганаш! Або ідеальна начинка для будь-яких десертів!» — написала вона.

Інгредієнти:

Цукор — 130 гр

Масло вершкове — 80 гр

Вершки 33% - 140 гр

Шоколад карамельний — 140 гр

Сіль — 2 гр

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Спосіб приготування:

Цукор розтопити в сотейнику із товстим дном на середньому вогні. Додати вершкове масло кімнатної температури, добре змішати та проварити 1 хвилину. Додати киплячі вершки і добре змішати.

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Об'єднати з шоколадом, додати сіль та пробити блендером.

Накривши плівкою в контакт, стабілізувати в холодильнику 6−8 годин. Для більш стабільної текстури можна збити міксером.