«Смачно, як у мами»: соковиті та пишні біляші від фудблогера Олексія Міля
Фудблогер Олексій Міль, який раніше розповідав, як приготувати пісний Яворівський пиріг, поділився рецептом біляшів.
«Соковиті та пухкі біляші — смачно, як у мами», — пише він на своїй сторінці у соцмережах та докладно розповідає, як готувати цю страву.
Інгредієнти:
Для тіста:
- 6 г сухих або 18 г живих дріжджів;
- 500 г борошна;
- 1 ч.л. солі;
- 1 ст.л. цукру;
- 250 мл теплої води;
- 50 г олії.
Для начинки:
- 500 г свинячого чи яловичого фаршу;
- 150 г цибулі;
- сіль, перець;
- 50 г води;
- 50 г олії для смаження.
Приготування:
- Всипте дріжджі, додайте цукор і влийте теплу воду, гарненько розмішайте.
- До борошна додайте сіль і вимішайте. Влийте олію і додайте теплу воду з дріжджами. І гарненько руками замішайте тісто — приблизно 5−6 хвилин замішуйте, тісто має вийти м’яке, пухке і не липнути до рук.
- Накрийте тісто і лишіть на 2 години в теплому місці, а за годину тісто потрібно гарно пом'яти.
- Для начинки змішати фарш, рублену цибулю, сіль, перець і холодну воду.
- Тісто розкачайте до товщини в 1.5−2 мм і наріжте на квадратики чи прямокутники. Кожен шматок можна ще окремо розкачати.
- Викладаємо начинку на тісто. Підігніть протилежні кути тіста, гарно все защипніть, а потім руками гарно обімніть та приплюсніть пиріжки, щоб вони не були дуже «товстими»
- Обсмажуємо на малому вогні та на великій кількості олії — не включайте великий вогонь, інакше начинка не просмажиться.
- Просушіть від зайвого жиру на серветках.
Раніше рецептом «швидких» біляшів поділилася кулінарка Тетяна Литвинова.
Фото — скріншот261
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