«Смачно, як у мами»: соковиті та пишні біляші від фудблогера Олексія Міля

Фудблогер Олексій Міль, який раніше розповідав, як приготувати пісний Яворівський пиріг, поділився рецептом біляшів.

«Соковиті та пухкі біляші — смачно, як у мами», — пише він на своїй сторінці у соцмережах та докладно розповідає, як готувати цю страву.

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Інгредієнти: Для тіста: РЕКЛАМА 6 г сухих або 18 г живих дріжджів;

500 г борошна;

1 ч.л. солі;

1 ст.л. цукру;

250 мл теплої води;

50 г олії.

Для начинки: 500 г свинячого чи яловичого фаршу;

150 г цибулі;

сіль, перець;

50 г води;

50 г олії для смаження. Приготування: РЕКЛАМА Всипте дріжджі, додайте цукор і влийте теплу воду, гарненько розмішайте.

До борошна додайте сіль і вимішайте. Влийте олію і додайте теплу воду з дріжджами. І гарненько руками замішайте тісто — приблизно 5−6 хвилин замішуйте, тісто має вийти м’яке, пухке і не липнути до рук.

Накрийте тісто і лишіть на 2 години в теплому місці, а за годину тісто потрібно гарно пом'яти.

Для начинки змішати фарш, рублену цибулю, сіль, перець і холодну воду.

Тісто розкачайте до товщини в 1.5−2 мм і наріжте на квадратики чи прямокутники. Кожен шматок можна ще окремо розкачати.

Викладаємо начинку на тісто. Підігніть протилежні кути тіста, гарно все защипніть, а потім руками гарно обімніть та приплюсніть пиріжки, щоб вони не були дуже «товстими»

Обсмажуємо на малому вогні та на великій кількості олії — не включайте великий вогонь, інакше начинка не просмажиться.

Просушіть від зайвого жиру на серветках.

Раніше рецептом «швидких» біляшів поділилася кулінарка Тетяна Литвинова.

Фото — скріншот

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