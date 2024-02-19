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«Смачно, як у мами»: соковиті та пишні біляші від фудблогера Олексія Міля

10:13 19 лютого 2024
Біляші

Фудблогер Олексій Міль, який раніше розповідав, як приготувати пісний Яворівський пиріг, поділився рецептом біляшів.

«Соковиті та пухкі біляші — смачно, як у мами», — пише він на своїй сторінці у соцмережах та докладно розповідає, як готувати цю страву.

Інгредієнти:

Для тіста:

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  • 6 г сухих або 18 г живих дріжджів;
  • 500 г борошна;
  • 1 ч.л. солі;
  • 1 ст.л. цукру;
  • 250 мл теплої води;
  • 50 г олії.


Для начинки:

  • 500 г свинячого чи яловичого фаршу;
  • 150 г цибулі;
  • сіль, перець;
  • 50 г води;
  • 50 г олії для смаження.

Приготування:

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  • Всипте дріжджі, додайте цукор і влийте теплу воду, гарненько розмішайте.
  • До борошна додайте сіль і вимішайте. Влийте олію і додайте теплу воду з дріжджами. І гарненько руками замішайте тісто — приблизно 5−6 хвилин замішуйте, тісто має вийти м’яке, пухке і не липнути до рук.
  • Накрийте тісто і лишіть на 2 години в теплому місці, а за годину тісто потрібно гарно пом'яти.
  • Для начинки змішати фарш, рублену цибулю, сіль, перець і холодну воду.
  • Тісто розкачайте до товщини в 1.5−2 мм і наріжте на квадратики чи прямокутники. Кожен шматок можна ще окремо розкачати.
  • Викладаємо начинку на тісто. Підігніть протилежні кути тіста, гарно все защипніть, а потім руками гарно обімніть та приплюсніть пиріжки, щоб вони не були дуже «товстими»
  • Обсмажуємо на малому вогні та на великій кількості олії — не включайте великий вогонь, інакше начинка не просмажиться.
  • Просушіть від зайвого жиру на серветках.

Раніше рецептом «швидких» біляшів поділилася кулінарка Тетяна Литвинова.

Фото — скріншот

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