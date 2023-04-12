Великодня випічка — одна з найсмачніших. На неї чекаєш цілий рік, щоб насолодитися незвичайним смаком. Сьогодні, у ХХІ столітті, яких тільки немає різновидів пасок. Це і крафіни, і паска зі смаком снікерсу. Відома кондитерка із Чернігова Валентина Верьовкіна розповіла «ФАКТАМ» про паску з ганашем на молочному шоколаді та поділилася її рецептом.

«У Великій Британії популярний традиційний пасхальний хліб — житній із солодкою скоринкою»

— Цьогоріч я святкуватиму Великдень у Великій Британії, куди приїхала з донькою на початку війни, — каже Валентина Верьовкіна. — На цей раз я зробила паски з шоколадною начинкою. Точніше, це ганаш на молочному шоколаді. Така паска — делікатес із делікатесів. Пробуючи її, англійці казали: «Дивовижно!» Вони не печуть такі, як у нас, паски, тому що у них інші традиції. У Великій Британії популярний традиційний пасхальний хліб — житній із солодкою скоринкою.

— Який рецепт паски ви використовуєте?

— Із задоволенням поділюся ним. Рецепт розрахований на 12 невеликих пасок вагою 300−350 грамів (діаметр форм 11 сантиметрів).

Паска на заварному тісті Дріжджі свіжі — 60 г

Борошно — ½+1/2+4 склянки

Молоко — 1,5 склянки

Жовтки — 10 шт.

Цукор — 1,5 склянки

Олія вершкове (82% жирності) — 300 г

Коньяк — 3 столові ложки

Родзинки — ½ склянки

Цукати — 1 склянка

Цедра 1 апельсину

Сіль — 0,5 чайної ложки

Приготування:

Заварити ½ склянки борошна у склянці киплячого молока, розмішати до отримання еластичної маси. Дріжджі розвести в 0,5 склянки теплого молока, додати ½ склянки борошна та 2 столові ложки цукру. Поставити на 15−20 хвилин підійти. Потім з'єднати заварну та дріжджову основи і поставити в тепле місце, щоб тісто підійшло. Жовтки, цукор та сіль збити міксером до утворення білої маси. Половину збитих жовтків із цукром додайте до дріжджової суміші, доповніть половиною склянки борошна. Вимісіть та поставте для підйому на годину. Потім долийте решту жовтково-цукрової суміші та додайте 3,5 склянки борошна (можливо, її знадобиться трохи більше або менше). Тісто місити доти, доки воно не відставатиме від рук. У готове тісто вмішайте м'яке вершкове масло, нарізане дрібними кубиками, і додайте коньяк. Поставте тісто для підйому. Воно має зрости вдвічі. Родзинки розпарте, промийте та обсушіть паперовим рушником. Якщо цукати дуже сухі, їх також замочіть у воді та обсушіть. Змішайте родзинки з цукатами і обваляйте трохи в борошні. Тісто після вторинного підйому обімніть. Додайте цукати з родзинками та поставте ще раз підійти. Коли тісто виросте, обімніть і заповніть форми до половини тістом. Тепер тісто вже піднімається у формах. Воно збільшиться вдвічі. Залежно від температури в приміщенні це може зайняти від 40 до 60 хвилин. Випікайте паску 50 хвилин. Спочатку 25 хвилин за 160 градусів, потім 25 хвилин за 150 градусів. (Важливо орієнтуватися по своїй духовці. Можливо, у вашій духовці потрібно випікати на більш низькій температурі та довше).

«Паску можна прикрасити горіхами, шоколадними яйцями та печивом, сушеною малиною»

— Які лайфхаки ви використовуєте?

— Дуже важливо дотримуватись рецепту. Якщо, наприклад, переборщити з борошном, то паска буде важка і дріжджам буде складно підняти таку випічку. Приступаючи до випікання, завжди потрібно перевіряти дріжджі. Перша опара має добре рости. Якщо цього не відбувається, то, можливо, дріжджі не якісні — і паска в результаті не вийде.

— Як зробити паску з шоколадною начинкою?

— Для цього я використала вершки 33-відсоткової жирності та молочний шоколад у однаковій пропорції. Наприклад, на 100 г вершків — 100 г шоколаду. Вершки довести до кипіння та вилити на шоколад, дати трохи постояти і добре розмішати. Накрити плівкою в контакт та охолодити. У готовій охолодженій пасці зрізати верхівку, всередині ложкою або ножем вийняти м'якуш, заповнити ганашем і накрити зрізаною верхівкою. Для наповнення кожної паски знадобиться 200 г ганаша.

Ганаш на молочному шоколаді – така начинка робить паску надзвичайно смачною.

— Порадьте, як декорувати паску.

— Рекомендую розтопити чорний шоколад і полити зверху паску. Потім її можна прикрасити горіхами, шоколадними яйцями та печивом, сушеною малиною.

— Як зберігати таку паску?

— Паска за цим рецептом досить довго залишається м'якою. Якщо зберігати у паперовій формі для випічки та у закритому харчовому пластиковому боксі, то м'якою паска буде до 10 днів.

Раніше «ФАКТИ» публікували оригінальний спосіб фарбування яєць на Великдень у вині.

Фото з альбому Валентини Верьовкіної

61

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram