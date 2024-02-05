В столиці України, де нещодавно шахраї вигадали нову злочинну схему, 38-річна киянка, колишня менеджерка банку по роботі з віп-клієнтами, виманювала кошти у громадян, обіцяючи високий дохід, та привласнювала їх. Про це повідомили в Національній поліції України.

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«Після свого звільнення з банку жінка вирішила використати довіру ексклієнтів на власну користь. А щоб уникнути підозр, шахрайка орендувала приміщення під справжнім банківським відділенням та приховала інформацію про своє звільнення. Там жінка просила в ексклієнтів гроші в борг під відсотки. Кошти зобов’язувалась повернути у найкоротший термін, а для переконливості писала розписку. Проте після отримання грошей вимикала телефон і зникала», — йдеться у повідомленні.

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Наразі відомо, що таким чином жінка видурила майже 86 мільйонів гривень під виглядом позики. Серед постраждалих були й працівники МВС, тому до справи долучився Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

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«Оперативники внутрішньої безпеки НПУ та слідчі поліції Києва зібрали ґрунтовну доказову базу протиправної діяльності фігурантки та оголосили їй про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Не бажаючи нести відповідальності за скоєне, жінка вирішила уникнути судових засідань та втекти від слідства. Однак працівники ДВБ встановили місцеперебування та затримали її. Суд вже обрав підозрюваній запобіжний захід: тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень», — повідомили в поліції.

Триває слідство з метою встановлення інших причетних учасників до афери. Крім того, працівники внутрішньої безпеки активно здійснюють оперативні заходи для виявлення інших епізодів злочинної діяльності зловмисниці. Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно кілька десятків українців стали жертвами шахрайки зі Львова.

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