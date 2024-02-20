У чемпіонаті Індії забито неймовірний гол: за всю атаку м'яч жодного разу не торкнувся землі (відео)

Справжньою окрасою матчу другого за силою дивізіону чемпіонату Індії з футболу між командами «Черчіль Бразерс» та «Реал Кашмір» став неймовірний гол, який забили гості. За всю атаку м'яч жодного разу не торкнувся газону! Раніше на 6-й секунді зустрічі було забито найшвидший гол в історії чемпіонату Австрії.

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На 66-й хвилині зустрічі голкіпер «Реала» виконав удар від воріт, захисник господарів головою повернув його на половину поля суперника, після чого аналогічно вчинив футболіст команди з Кашміра. У результаті м'яч прилетів до 26-річного івуарійського форварда Гнохера Кризо, який технічно прийняв його, перекинув через себе, розвернувся і з льоту пробив метрів з 40. За іронією долі, автор гола-красеня, який свого часу пограв у чемпіонатах Узбекистану та білорусі, вразив ворота своєї колишньої команди.

У час, що залишився до фінального свистка, «Реал Кашмір» ще раз забив супернику і відсвяткував перемогу — 2:0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар забив неймовірний гол зі 101 метра та побив світовий рекорд.

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Фото ФК «Реал Кашмір»

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