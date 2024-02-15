Віталій Козловський зізнався, чи справді служить в ЗСУ

Популярний співак Віталій Козловський відреагував на закиди колишнього продюсера Ігоря Кондратюка, який натякнув, що той насправді вже не служить в ЗСУ. Артист звернувся до своїх прихильників в інстаграмі, показавшись у військовій формі. Він зазначив, що продовжує служити та попросив про допомогу.

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«Приємно з’явитися перед вами, тому що дірект завалений повідомленнями, чи з вами все добре, тобто зі мною. Зі мною все добре. На службі як на службі. Мені б хотілося вийти до вас з гарною новиною. Як мінімум такою якоюсь, творчою, що виходить нова пісня або відео. Але на все свій час. Я з'являюся для того, аби попросити вашої допомоги. Вибачте будь ласка, але допомога потрібна хлопцям. Потрібен генератор і на поточні потреби необхідні кошти. Хто скільки зможе. Люблю вас. Дякую, що ви зі мною», — каже у відео Віталій.

Пізніше він подякував передплатникам за те, що лише за добу усі разом змогли закрити збір для військових.

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Нагадаємо, нещодавно Ігор Кондратюк заявив, що перестав отримувати виплати від Козловського, які вираховувалися з його військової зарплати. Віталій на ці закиди не відреагував. Раніше він розповів, що перевівся з Національної гвардії в інший підрозділ. Каже, що левова частина його зарплатні йде на погашення боргу.

Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

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