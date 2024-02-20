Окупанти обстріляли Сумщину: загинула місцева родина та їх рідня з Києва

Росіяни здійснили черговий терористичний акт зі страшними наслідками: після обстрілу Сумщини 20 лютого в Новослобідській громаді у приватному будинку загинули п'ятеро людей.

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Про це повідомили в пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.

«Сьогодні, 20 лютого російські терористи вчинили ще один злочин проти мирного населення Сумщини. О 5 годині ранку ворог здійснив авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району», — йдеться у повідомленні.

Авіаційно-артилерійський удар було зафіксовано о 5:00

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Спочатку було відомо про двох постраждалих. Згодом, по мірі виконання рятувальних робіт, список значно виріс.

Так, під завалами приватного будинку виявили загиблими членів однієї родини — бабусю, двох її синів та рідню, яка нещодавно приїхала з Києва.

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Наслідки обстрілу житлового сектора

Про це порталу «Сумські Дебати» розповіла селищний голова Новослобідської громади Ольга Гаркавенко.

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У поліції також показали наслідки обстрілів на Сумщині за минулу добу, додавши, що поранень зазнали 4 цивільні особи, пошкоджено 2 приватних будинки.

Також нагадаємо і про руйнівні наслідки нічної атаки російських ударних дронів на сім українських регіонів.

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