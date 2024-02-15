Європейський Союз має намір накласти санкції на Північну Корею, яка є наразі є найбільшим постачальником зброї до рф, за постачання росії артилерії для війни в Україні, свідчать секретні документи, до яких отримав доступ Bloomberg.

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Найбільше у світі інформаційне агентство повідомило, що ЄС запропонував внести до чорного списку міністра оборони Північної Кореї та Головне ракетне управління (урядовий підрозділ, який розробляє ядерні боєголовки і балістичні ракетні системи — Авт.).

У документах, до яких отримав доступ Bloomberg, чітко вказано, що «балістичні ракети, спроектовані, розроблені і вироблені» Північною Кореєю, були використані російськими військами проти України.

Повідомлення про заплановані Європою санкції проти Пхеньяна з'явилися одразу після того, як Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Північна Корея розробила реактивний гранатомет, який вона може експортувати до росії.

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ЄС також вперше запропонував накласти санкції на три компанії в Китаї та одну в Індії через їхню ймовірну роль у постачанні росії заборонених технологій, зокрема, військових, повідомляло раніше агентство Bloomberg.

Крім ракет, Північна Корея поставила росії сотні тисяч артилерійських боєприпасів. Завдяки цьому, а також можливості отримувати деталі з так званих третіх країн, експорт яких заборонений ЄС, Москва змогла значно збільшити своє виробництво боєприпасів — на відміну від того, що має Україна, яка захищається від вторгнення.

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Раніше повідомлялося, хто й як допомагає росіянам вбивати українців.

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