СБУ знешкодила російську агентку, яка коригувала ракетний удар по Харкову 23 січня

СБУ затримала російську агентку, яка наводила ракетні удари по цивільних будинках Харкова — 23 січня рашисти вдарили по місту ракетами С-300 та Х-22.

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Служба безпеки України нагадує, що тоді пошкоджень зазнали приватні будинки, навчальний заклад та поштове підприємство. Через руйнування довелося виселити 16 мирних жителів, у тому числі двох дітей. Дев’ятеро мешканців обласного центру отримали тяжкі поранення.

Зазначається, що ворожа корегувальниця після атаки мала прибути до місця «прильотів» для збору інформації про ушкоджену інфраструктуру та постраждалих осіб. Її затримали «на гарячому» — жінка проводила дорозвідку біля будинків, обстріляних російськими військами.

У затриманої вилучено телефон, який вона використовувала для прихованої фотофіксації та зв’язку з окупантами.

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Фото СБУ

Фото СБУ

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Фігурантка — 34-річна харків’янка, яку агресор дистанційно залучив до співпраці на початку цього року. Для комунікації використовували анонімні чати у месенджері. Після перших сеансів зв’язку з окупантами жінка отримала від них «аванс» за подальшу розвідувально-підривну діяльність проти України.

«Зловмисниця передавала загарбникам координати найбільш густозаселених районів міста, а також відправляла геолокації будівель, які, на її думку, могли використовувати Сили оборони. Крім того вона збирала розвіддані про маршрути переміщення підрозділів ЗСУ у напрямку східного фронту. Щоб зібрати інформацію, зрадниця пішки обходила територію міста та фіксувала українські об’єкти на камеру власного телефону», — йдеться у повідомленні.

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Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що 15 років тюрми отримав агент фсб, який у Харкові готував диверсії проти українських льотчиків та спецпризначенців.

Фото СБУ

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