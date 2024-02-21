Домашні роліні з картоплею, грибами та бринзою від Лізи Глинської — дуже смачні та швидкі у приготуванні
Українська кулінарка Ліза Глінська, яка раніше розповіла, як приготувати картопляні галушки з куркою та грибами, запропонувала рецепт домашніх роліні з картоплею, грибами та бринзою.
«Вони дуже смачні та легкі в приготуванні. Обов'язково готуйте та смакуйте», — пише вона у соцмережах та докладно розповідає, як готувати цю страву.
Інгредієнти:
- 400 г тіста філо;
- 180 г вершкового масла;
- 300 г грибів;
- рослинна олія (для смаження);
- 300 г бринзи;
- 3 картоплини (відварені);
- кріп;
- сіль (за смаком);
- кунжут;
- 1 яйце;
- 20 мл молока (4 ч. л.).
Приготування:
- Дрібно нарізаємо гриби та смажимо їх на рослинній олії.
- Відварюємо картоплю.
- Натираємо картоплю та бринзу на терці.
- До картоплі з бринзою додаємо смажені гриби, кріп та сіль за потребою. Перемішуємо.
- Беремо прямокутні листи тіста філо та змащуємо їх розтопленим вершковим маслом.
- Викладаємо на край тіста начинку, скручуємо в рулет, складаємо навпіл та перекладаємо сформовані ролліні на деко з пергаментом.
- Змащуємо ролліні яйцем з молоком та посипаємо зверху кунжутом.
- Випікаємо ролліні в розігрітій духовці до 185 градусів 20−22 хвилини.
- Дістаємо з духовки, даємо трішки охолонути та смакуємо.
Раніше Тетяна Литвинова розповідала, як приготувати «ледачий» грецький кіш з сиром, томатами та шпинатом.
Фото — скріншот
Читайте нас у Facebook