38.33 / 38.89 41.40 / 42.16
Київ: +4
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Домашні роліні з картоплею, грибами та бринзою від Лізи Глинської — дуже смачні та швидкі у приготуванні

11:29 21 лютого 2024
Роліні

Українська кулінарка Ліза Глінська, яка раніше розповіла, як приготувати картопляні галушки з куркою та грибами, запропонувала рецепт домашніх роліні з картоплею, грибами та бринзою.

«Вони дуже смачні та легкі в приготуванні. Обов'язково готуйте та смакуйте», — пише вона у соцмережах та докладно розповідає, як готувати цю страву.

Інгредієнти:

  • 400 г тіста філо;
  • 180 г вершкового масла;
  • 300 г грибів;
  • рослинна олія (для смаження);
  • 300 г бринзи;
  • 3 картоплини (відварені);
  • кріп;
  • сіль (за смаком);
  • кунжут;
  • 1 яйце;
  • 20 мл молока (4 ч. л.).

Приготування:

РЕКЛАМА
  • Дрібно нарізаємо гриби та смажимо їх на рослинній олії.
  • Відварюємо картоплю.
  • Натираємо картоплю та бринзу на терці.
  • До картоплі з бринзою додаємо смажені гриби, кріп та сіль за потребою. Перемішуємо.
  • Беремо прямокутні листи тіста філо та змащуємо їх розтопленим вершковим маслом.
  • Викладаємо на край тіста начинку, скручуємо в рулет, складаємо навпіл та перекладаємо сформовані ролліні на деко з пергаментом.
  • Змащуємо ролліні яйцем з молоком та посипаємо зверху кунжутом.
  • Випікаємо ролліні в розігрітій духовці до 185 градусів 20−22 хвилини.
  • Дістаємо з духовки, даємо трішки охолонути та смакуємо.

Раніше Тетяна Литвинова розповідала, як приготувати «ледачий» грецький кіш з сиром, томатами та шпинатом.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

36

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ахтем Сеітаблаєв і Валентина Хамайко

Популярна телеведуча повертається в етер

Щаслива людина

Гроші потечуть рікою: французькі астрологи розповіли, кому скоро пощастить з фінансами

Підсніжники роботи керамофлористики Вікторії Міщенко

«Побачивши у Facebook мої підсніжники, одна пані присоромила мене: мовляв, навіщо видаю справжні квіти за фарфорові», -- майстриня Вікторія Міщенко

Мурз

«Я сам себе розстріляю»: відомий російський пропагандист наклав на себе руки

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту