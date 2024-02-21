Домашні роліні з картоплею, грибами та бринзою від Лізи Глинської — дуже смачні та швидкі у приготуванні

Українська кулінарка Ліза Глінська, яка раніше розповіла, як приготувати картопляні галушки з куркою та грибами, запропонувала рецепт домашніх роліні з картоплею, грибами та бринзою.

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«Вони дуже смачні та легкі в приготуванні. Обов'язково готуйте та смакуйте», — пише вона у соцмережах та докладно розповідає, як готувати цю страву.

Інгредієнти: 400 г тіста філо;

180 г вершкового масла;

300 г грибів;

рослинна олія (для смаження);

300 г бринзи;

3 картоплини (відварені);

кріп;

сіль (за смаком);

кунжут;

1 яйце;

20 мл молока (4 ч. л.). Приготування: РЕКЛАМА Дрібно нарізаємо гриби та смажимо їх на рослинній олії.

Відварюємо картоплю.

Натираємо картоплю та бринзу на терці.

До картоплі з бринзою додаємо смажені гриби, кріп та сіль за потребою. Перемішуємо.

Беремо прямокутні листи тіста філо та змащуємо їх розтопленим вершковим маслом.

Викладаємо на край тіста начинку, скручуємо в рулет, складаємо навпіл та перекладаємо сформовані ролліні на деко з пергаментом.

Змащуємо ролліні яйцем з молоком та посипаємо зверху кунжутом.

Випікаємо ролліні в розігрітій духовці до 185 градусів 20−22 хвилини.

Дістаємо з духовки, даємо трішки охолонути та смакуємо.

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Фото — скріншот



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