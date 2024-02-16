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Грецький ледачий кіш за рецептом Тетяни Литвинової: набагато смачніший й корисніший за піцу

16:20 16 лютого 2024
киш

В той час, як відома фітнес-тренерка Марина Боржемська пропонує жінкам на дієті Вальдорфський салат, шеф-кухарка Тетяна Литвинова радить позбавлятися калорій за допомогою кіша.

Кіш (quiche) — це французький відкритий пиріг з основою з пісочного (іноді листкового) тіста й начинкою з яєць, вершків та сиру.

Інгредієнти:

тортийя 1 шт,
3 яйця,
домашній сир 50 г,
фета 50 г,
томати черрі 5 шт,
оливки 5 шт,
сир моцарелла 50 г,
шпинат 30 г,
зелена цибуля 15 г

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Приготування:

Піту або листкове тісто покласти на сковорідку.

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Зверху вбити яйця, додати домашній сир, оливки, томати, шпинат.

Зверху натерти моцарелу.

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Готувати в духовці 20−25 хвилин.

За словами Тетяни Литвинової, це найкращий протеїновий сніданок, набагато смачніший за піцу.

Раніше Тетяна Литвинова показала, як вона готує веганський брауні, який повинен бути не надто солодким.

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