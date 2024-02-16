Грецький ледачий кіш за рецептом Тетяни Литвинової: набагато смачніший й корисніший за піцу
В той час, як відома фітнес-тренерка Марина Боржемська пропонує жінкам на дієті Вальдорфський салат, шеф-кухарка Тетяна Литвинова радить позбавлятися калорій за допомогою кіша.
Кіш (quiche) — це французький відкритий пиріг з основою з пісочного (іноді листкового) тіста й начинкою з яєць, вершків та сиру.
Інгредієнти:
тортийя 1 шт,
3 яйця,
домашній сир 50 г,
фета 50 г,
томати черрі 5 шт,
оливки 5 шт,
сир моцарелла 50 г,
шпинат 30 г,
зелена цибуля 15 г
Приготування:
Піту або листкове тісто покласти на сковорідку.
Зверху вбити яйця, додати домашній сир, оливки, томати, шпинат.
Зверху натерти моцарелу.
Готувати в духовці 20−25 хвилин.
За словами Тетяни Литвинової, це найкращий протеїновий сніданок, набагато смачніший за піцу.
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