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Помер Герой Україи Степан Хмара

13:05 21 лютого 2024
Степан Хмара

На початку січня на 71-му році життя помер народний артист України Віталій Білоножко, а у середу, 21 лютого, стало відомо, що пішов у засвіти політик, дисидент, правозахисник, народний депутат України трьох скликань, Герой України Степан Хмара.

Про смерть чоловіка повідомила Роксолана Хмара: «Не хочу у це повірити. Не хочу це писати. Мій найдорожчий у світі чоловік помер. Все. Ми всі робили все, що могли і навіть більше. Ми так хотіли, щоб він був з нами, коли проголосять нашу Перемогу! Я так хотіла бачити його щасливе обличчя! Його прекрасне обличчя! Бо він був таким красивим навіть у свої 86. Його голубі очі вже не були такими чисто голубими, але все ж бездонними. Він так любив Україну і українців. Він рвав свою душу і серце за неї. І Україна підніметься з попелу, вона Воскресне! Я знаю…»

Степан Ількович — борець за незалежність України, український політик, правозахисник, лікар, дисидент в період перебудови, довголітній політв'язень радянських концтаборів, народний депутат України І, II та IV скликань.

Нагадаємо, що на початку лютого в Одесі помер відомий актор — на 83 році життя не стало актора та ведучого телебачення Анатолія Миколайовича Дриженка. Причиною смерті народного артиста України стала зупинка серця.

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