Помер відомий український актор, ведучий передачі «Казки діда Панаса»

В Одесі знову помер відомий актор — на 83 році життя не стало актора та ведучого телебачення Анатолія Миколайовича Дриженка. Повідомляється, що причиною смерті народного артиста України стала зупинка серця.

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Про це повідомили в Одеському академічному музично-драматичному театрі ім. В. Василька.

Анатолій Дриженко почав працювати у трупі Одеського українського музично-драматичного театру в 1964 році. Зіграв понад сто ролей.

У 39-річному віці Анатолій Дриженко був відзначений звання Заслуженого артиста України, а у 52 роки він став Народним артистом України. Анатолій Дриженко — перший одесит, який був удостоєний цього звання після розпаду СРСР.

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На початку 2000-х років в одній з одеських шкіл викладав розвиток мови та акторську майстерність. Наразі Анатолій Дриженко вів дитячу телепередачу «Казки діда Панаса» (Казки діда Панаса) на одеському каналі «ГЛАС».

Донька артиста — Олена Головіна, теж актриса Українського театру. Окрім театру, Анатолій Дриженко знімався у кіно. На його рахунку понад десяти робіт: «Посилка для Светлани», «Хліб дитинства мого», «Михайлюки», «Золоте теля», «Я-Ангіна!», «Пляж» та інші.

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«Понад півстоліття корифей театру, провідний майстер Одеської української сцени, відомий артист театру та кіно дарував людям радість своєю творчістю. Мудрий, енергійний, щирий, щедрий Анатолій Миколайович був центром — душею колективу… Висловлюємо глибоке співчуття родині, колегам, друзям, глядачам — всім шанувальникам таланту видатного Артиста і Людини», — зазначили в колективі театру.

Сьогодні, 2 лютого, з артистом попрощалися на сцені Театру ім. В. Василька. Де і коли його поховають — невідомо.

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Нагадаємо, нещодавно дружина померлого 9 січня Віталія Білоножка Світлана вперше розповіла про його підступну хворобу.



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