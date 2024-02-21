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Комплексно адаптуємо інфраструктуру: Ігнат розповів про підготовку до отримання F-16

20:02 23 лютого 2024
F-16

Українська інфраструктура адаптується для розміщення американських винищувачів F-16, про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Він зазначив, що партнери України вже готові передати винищувачі.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки: «Я думаю, що ми побачимо їх (F-16) в Україні в червні».

Полковник Юрій Ігнат сказав, що після отримання літаків «ідеальним рішенням було б сховати їх під землею, як це робить Іран, або побудувати залізобетонні укриття, які могли б витримати удари балістичних ракет».

«Інфраструктура має бути захищена системами протиповітряної оборони від балістичних ракет, крилатих ракет і безпілотників. Саме тому все це відбувається в комплексі. Ми вже адаптуємо інфраструктуру для цих типів літаків. Адаптація дозволить F-16 виконувати завдання з наших злітно-посадкових смуг і перебувати на наших аеродромах», — запевнив речник Повітряних сил ЗСУ.

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Нагадаємо, що Нідерланди та Данія стали першими країнами, які пообіцяли передати Україні винищувачі F-16. Але відбудеться це після завершення навчання українських пілотів. До цих країн доєднались Норвегія та Бельгія.

Раніше повідомлялося, що у Повітряних силах розповіли, які ще західні літаки очікують для захисту неба України.

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