В Україні запровадили нові правила бронювання працівників від мобілізації, не чекаючи ухвалення нового закону

В Україні, де триває загальна мобілізація, у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості оновили критерії для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки. Відповідність цим критеріям стає підставою для подальшого бронювання військовозобов'язаних працівників на період мобілізації та на воєнний час. Про це повідомили у відомстві.

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Слід зазначити, що Мінстратегпром не займається безпосередньо бронюванням працівників, а лише визначає критерії та відповідність поданих підприємством документів цим критеріям. Відповідно до викликів воєнного часу, в міністерстві оновили ці критерії та алгоритм дій.

Ідеться про два варіанти бронювання: від 50% військовозобов’язаних працівників та до 50% включно.

Варіант 1

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Від 50% працівників, незалежно від військово-облікової спеціальності.

Тут ідеться про підприємства, установи і організації, які виробляють товари для військових, розробляють, модернізують та ремонтують військову та спеціальну техніку та запчастини до неї, виготовляють боєприпаси й інші продукти оборонного призначення. Мають відповідати обом критеріям.

Критерії:

1. Підприємство має бути в стадії виконання контракту з держзамовником у сфері оборони, або бути співвиконавцем такого контракту.

2. Понад 50% від загального обсягу виробництва — це товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період).

Варіант 2

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До 50% військовозобов’язаних працівників (включно).

Для підприємств, що працюють у сфері промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності. Мають відповідати трьом з п’яти зазначених далі критеріїв.

Критерії:

1. Підприємство має бути в стадії виконання контракту з держзамовником у сфері оборони, або бути співвиконавцем такого контракту.

2. Понад 50% від загального обсягу виробництва — це товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період).

3. Підприємство має бути включене до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), відповідно до Закону України від 17.07.2020 № 808-IX «Про оборонні закупівлі»;

4. Підприємство має брати участь у реалізації завдань і заходів, передбачених державними цільовими програмами у літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності;

5. Підприємство має виготовляти товари, виконувати роботи і надавати послуги для підприємств ОПК (які, в свою чергу, використовують їх для виготовлення товарів оборонного призначення).

Рішення про відповідність підприємства цим критеріям приймається робочою групою, утвореною Мінстратегпромом та представниками інших заінтересованих органів державної влади.

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Як писали «ФАКТИ», зараз влада розглядає можливість «економічного бронювання». В основі цього бронювання від мобілізації лежить запропонований президентом України підхід «шестеро працюючих на одного військового».

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