Бронювання від мобілізації: стало відомо, які два варіанти розглядає влада

В законодавстві Україна визначено перелік підстав, які звільняють громадян від мобілізації, зокрема, бронювання працівників за зверненнями державними органами влади, підприємствами, установами, організаціями. Але зараз влада працює над процедурою «економічного бронювання».

ВІДЕО ДНЯ

Про те, як повинен працювати механізм бронювання, розповів заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма в інтерв'ю «Українській правді».

За його словами, в основі економічного бронювання від мобілізації лежить запропонований президентом України підхід «шестеро працюючих на одного військового». Саме за таким принципом команда в Офісі президента та ініціативна група у Верховній раді розглядають процедуру економічного бронювання.

Ідея економічного бронювання полягає в тому, щоб підприємства могли забронювати своїх працівників в обмін на певну суму податків, сплачених у бюджет. Це не стосується уже заброньованих раніше пів мільйона працівників критичних галузей економіки. Чому це потрібно?

РЕКЛАМА

«Зараз є певна калькуляція того, скільки коштує навчання, озброєння і грошове забезпечення одного мобілізованого. Якщо брати середню суму витрат на всіх етапах, то це десь 80 тисяч гривень на одного бійця на місяць. Тому в тилу 4−5 людей мають щодня працювати, аби забезпечити бюджету ці гроші», — вважає фахівець.

Тобто, мова йде не про шістьох людей, а про чотирьох.

РЕКЛАМА

І якщо влада все ж планує мобілізувати 500 тисяч до війська, то для їх утримання потрібно як мінімум, два мільйони тих, хто працює.

Зараз розглядається два варіанти економічного бронювання.

РЕКЛАМА

Перший — висока заробітна плата, з якої платитиметься податок. Нижня межа входу, яка дозволятиме претендувати на економічне бронювання — 30−35 тисяч гривень на місяць. За такої зарплати податкові відрахування працівника і роботодавця складатимуть до 18 тисяч гривень, які потрібні для задовільного забезпечення ЗСУ.

Друга модель базується на впровадженні нового спеціального податку — такого собі військового збору. Якщо роботодавець хоче подати працівників на економічну бронь, то має гарантувати, що кожного місяця додатково заплатить за нього 20 тисяч гривень. Таку ж можливість пропонується надати активним ФОПам. Обидві концепції схожі в оцінках надходжень у бюджет. Вони можуть скласти від 200 до 350 млрд грн на рік.

Цьогоріч бюджет Міноборони на закупівлю озброєння для ЗСУ складає орієнтовно 270 млрд грн. Тому економічне бронювання могло б забезпечити подвоєння цього бюджету.

Нагадаємо, в новому законопроєкті про мобілізацію передбачено скорочення категорій осіб, які мають право на відстрочку та бронювання.

100

Читайте нас у Facebook